Jak poinformowała spółka w komunikacie, pierwszy rejs z Warszawy do Billund zaplanowany jest na 2 lipca. Połączenia będą odbywały się przez cały tydzień, w tym od poniedziałku do piątku dwa razy dziennie. Podróż między Warszawą i Billund potrwa ok. 1 godz. 40 minut.

To piąty kierunek w Skandynawii obsługiwany przez LOT. Oprócz Billund linia lata do Kopenhagi, Sztokholmu, Goeteborga i Oslo.

"Billund to lotnisko obsługujące kilka miast w Jutlandii w Zachodniej Danii, m.in. Esbjerg, Herning, Silkeborg, Horsens i Odense. W jego bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się park rozrywki Legoland, największy tego typu obiekt na świecie. Żaden inny park tematyczny w Europie nie posiada międzynarodowego lotniska położonego tak blisko" - czytamy w komunikacie.

"Billund jest jednym z ważniejszych ośrodków biznesowych i naukowych w Skandynawii. Południowa Jutlandia to jeden z obszarów o najwyższym PKB na głowę w Skandynawii. Co ważne, w Zachodniej Danii mieszka kilkadziesiąt tysięcy Polaków. Nowe połączenie z pewnością docenią także osoby podróżujące do Billund i okolic na wakacje, do rodziny i znajomych" - powiedział, cytowany w komunikacie, dyrektor komunikacji korporacyjnej w LOT Adrian Kubicki.

Ponadto z Zachodniej Danii pochodzą firmy, które mają swoje przedstawicielstwa w Polce np. Lego, JYSK, Arla, Velux i DONG Energy.

"Ruch biznesowy między Polską i Danią dynamicznie się rozwija. Nowe połączenie powinno się przyczynić do wzmocnienia relacji między obydwoma krajami" - podkreślił, cytowany w komunikacie, prezes Billund Airport Kjeld Zacho Jorgensen.

Jak podkreślił LOT, uruchomienie połączenia między Warszawą a Billund to element strategii rentownego wzrostu LOT-u na lata 2016-2020, którą wdraża polski przewoźnik. Zgodnie z jej założeniami, LOT planuje stać się linią pierwszego wyboru nie tylko dla pasażerów podróżujących z Polski, ale również innych krajów regionu. Do 2020 r. narodowy przewoźnik prognozuje przewiezienie ponad 10 mln pasażerów rocznie, co będzie oznaczało podwojenie liczby klientów w ciągu czterech lat.

W 2017 r. LOT ogłosił uruchomienie 27 połączeń, w tym z Warszawy do: Los Angeles, Newark, Astany i Singapuru, z Budapesztu do Nowego Jorku i Chicago, z Krakowa do Chicago i z Rzeszowa do Newark. W ubiegłym roku LOT przewiózł ponad 6,8 mln pasażerów, co oznacza wzrost o ponad 25 proc. rok do roku. W tym czasie przewoźnik odebrał cztery nowe samoloty od Boeinga: dwa B787 Dreamliner i dwa B737 MAX 8. W 2018 r. do floty przewoźnika wejdzie 12 kolejnych maszyn: trzy B787-9 (większa wersja dreamlinera), trzy B737 MAX 8 i sześć Embraerów 195.

W tym roku LOT ogłosił uruchomienie czterech nowych kierunków – z Warszawy do Skopje i Podgoricy, na Domodiedowo (drugie lotnisko w Moskwie) oraz z Krakowa do Budapesztu. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta

edytor: Sonia Sobczyk