WIG 20 wzrósł na zamknięciu o 0,75 proc. do 2.449,79 pkt. WIG zwyżkował o 0,78 proc. do 63.500,92 pkt., a mWIG 40 poszedł w górę o 0,85 proc. do 4.814,31 pkt.

Obroty akcjami wyniosły prawie 752 mln zł, z czego ok. 563 mln zł na akcjach spółek z WIG 20. Liderem obrotów był PKN Orlen (84 mln zł). Kurs spółki wzrósł o 0,8 proc.

Wśród blue chipów najmocniej zwyżkowały na zamknięciu notowania KGHM (+3,4 proc.), a ponad 2-proc. wzrosty odnotowały spółki energetyczne (Energa, Tauron i PGE) oraz LPP i Orange Polska.

DMC Mining Services, spółka zależna KGHM, podpisała z grupą Sirius Minerals kontrakt na zaprojektowanie i głębienie czterech szybów w ramach projektu wydobycia polihalitu na terenie parku narodowego North York Moors w Wielkiej Brytanii - podał KGHM w komunikacie prasowym.

O 0,8 proc. wzrósł na zamknięciu kurs PGNiG, który po rozpoczęciu sesji spadał o ponad 1 proc.

PGNiG szacuje, że skonsolidowany zysk netto grupy w IV kwartale 2017 r. wyniósł 0,43 mld zł, a EBITDA 1,29 mld zł - podała spółka w szacunkowych wynikach we wtorek po zamknięciu sesji. Zdaniem analityków, skorygowana EBITDA była zbliżona do oczekiwań. W całym 2017 roku zysk sięgnął 2,9 mld zł wobec 2,35 mld zł wypracowanych w 2016 roku.

Spadki na zamknięciu odnotowały jedynie trzy blue chipy (Asseco Poland, BZ WBK i JSW), których kursy zniżkowały o 1 proc.

Wśród spółek z mWIG 40 najmocniej wzrosła na zamknięciu wycena Kruka (+3,9 proc.).

Kurs Banku Handlowego zwyżkował o 0,8 proc. Zysk netto grupy Banku Handlowego w czwartym kwartale 2017 roku wzrósł do 163,4 mln zł i był zgodny z konsensusem na poziomie 163,5 mln zł. Analitycy zwracają uwagę, na wyższy od oczekiwań wynik odsetkowy i na znacząco wyższe saldo rezerw, jednak ich zdaniem, wzrost rezerw po stronie korporacji był incydentalny.

Analitycy Ipopema Securities wydali rekomendację "kupuj" dla CD Projekt i wyznaczyli cenę docelową na poziomie 129,9 zł. Kurs spółki spadł na zamknięciu o 0,2 proc. do 108,90 zł.

Analitycy Haitong Banku, w raporcie z 13 lutego, zaktualizowali rekomendacje dla banków - zalecają "kupuj" Alior Bank i Pekao oraz "sprzedaj" mBank i Millennium. Neutralne zalecenie inwestycyjne otrzymały natomiast PKO BP, BZ WBK, ING Bank Śląski oraz Bank Handlowy.

Anna Unton (PAP Biznes)