Program "Senior Plus" na lata 2015-20 (znany wcześniej jako "Senior-Wigor") jest skierowany do samorządów prowadzących albo zamierzających otworzyć na swoim terenie domy lub kluby dziennego pobytu dla seniorów. Z placówek będą mogły korzystać osoby powyżej 60. roku życia, które są nieaktywne zawodowo, i od poniedziałku do piątku spędzać tam co najmniej 8 godz. dziennie, korzystać z pomieszczeń do wspólnych spotkań, gotowania, ćwiczeń i relaksu. Będą też miały zapewniony ciepły posiłek.

W ramach programu "Senior Plus" jednostki samorządu terytorialnego mogą się ubiegać o środki na jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie lub wyposażenie placówek oraz na zapewnienie ich funkcjonowania. Na utworzenie dziennego domu "Senior plus" można otrzymać 300 tys. zł, a na klub - 150 tys. zł. Placówki już istniejące będą mogły otrzymać do 300 zł na utrzymanie jednego miejsca w dziennym domu lub do 200 zł w klubie.

Resort przypomniał, że w budżecie programu "Senior Plus" na rok 2018 r. zaplanowano 80 mln zł. "W aktualnej edycji konkursu wszystkim podmiotom, które złożyły wnioski i przeszły ocenę formalną zostało przyznane dofinansowanie. Wynosi ono 50 mln 368 tys. 251 zł. W związku z czym w najbliższym czasie planowany jest kolejny nabór wniosków" - podkreślono.

Ministerstwo poinformowało, że w 2018 r. jednorazowe wsparcie na utworzenie (przebudowę lub remont) i wyposażenie placówki otrzyma 76 dziennych domów i 138 klubów na łączną kwotę ponad 35 mln zł. Zapewnią one osobom starszym 5 tys. 387 nowych miejsc pobytu. Najwięcej nowych placówek powstanie w województwach: mazowieckim (35), małopolskim (21) i śląskim (20). Z kolei środki na funkcjonowanie przyznano 154 dziennym domom "Senior plus" oraz 70 klubom. Łączna kwota dofinansowania to blisko 15 mln zł. Najwięcej placówek otrzyma dofinansowanie w woj.: mazowieckim (23), śląskim (24), wielkopolskim (24).(PAP)

autor: Paweł Żebrowski