Składka przypisana brutto KUKE wzrosła o 41% r: r do 192 mln zł w 2017 r.



Warszawa, 15.02.2018 (ISBnews) - Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) zanotowała łączną składkę przypisaną brutto na poziomie 192 mln zł, czyli o 41% więcej niż w 2016 r., poinformowała instytucja. Łączna wartość ubezpieczonych obrotów handlowych, zarówno w kraju, jak i za granicą, wzrosła o 26% r/r do 41 mld zł w 2017 r.

"Składka przypisana brutto w ramach działalności komercyjnej wyniosła 56,9 mln zł - wzrost o 22% r/r i o 5,6 mln zł więcej w stosunku do dotychczas rekordowego roku 2014. Wzrost składki w stosunku do 2016 roku zanotowano zarówno w obszarze ubezpieczeń kredytu (15%), jak i gwarancji ubezpieczeniowych (53%)" - czytamy w komunikacie.

Według KUKE, składka przypisana brutto w ramach ubezpieczeń gwarantowanych przez Skarb Państwa wyniosła ponad 135 mln zł, czyli o 35,6 mln zł więcej niż w rekordowym dla KUKE roku 2011. Wzrost składki w stosunku do 2016 roku wyniósł 51%, w tym 67% wzrost w zakresie ubezpieczeń średnio- i długoterminowych, czyli ubezpieczeń eksportu dóbr i usług o charakterze inwestycyjnym.

"Naszą misją jest umożliwienie bezpiecznej ekspansji polskich przedsiębiorstw, zarówno w kraju, jak i poza jego granicami - co, patrząc na nasze rekordowe wyniki za cały 2017 rok - realizujemy na coraz szerszą skalę. Wsparcie dla polskich przedsiębiorstw jest realne, o czym świadczy fakt, że ubezpieczamy transakcje w 108 krajach na wszystkich kontynentach świata - nawet tam, gdzie nie dociera konkurencja. Jesteśmy na całym świecie i wspieramy naszych klientów kompleksowo. Rok 2018 to kolejne zmiany na lepsze, m.in. jeszcze większa koncentracja na kliencie i dalsza optymalizacja działalności, której efekty z pewnością będą już wkrótce widoczne" - powiedział prezes Janusz Władyczak, cytowany w komunikacie.

Łączna wartość ubezpieczonych obrotów handlowych, zarówno w kraju, jak i za granicą, wyniosła w 2017 roku 41 mld zł, czyli o 26% więcej niż w roku 2016, podała Korporacja.

"Nasza pomoc to nie tylko produkty ubezpieczeniowe i finansowe, ale także silne wsparcie merytoryczne na co dzień. Klient jest dla nas najważniejszy, dlatego angażujemy się w szeroką działalność edukacyjną i jesteśmy obecni z klientami na rynkach zagranicznych. Sprawdzamy wiarygodność płatniczą kontrahenta oraz zapewniamy windykację, ubezpieczamy transakcje i inwestycje w zakresie ryzyka handlowego i politycznego. Dodatkowo, jako jedyni oferujemy ubezpieczenia gwarantowane przez Skarb Państwa, co sprawia, że nasza opieka jest kompleksowa i daje klientom przestrzeń do bezpiecznej ekspansji. Wpisujemy się tymi działaniami w realizację strategii wspierania ekspansji zagranicznej polskich firm, która dla KUKE, jako części grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, jest ważnym kierunkowskazem we współpracy z polskimi przedsiębiorstwami" - dodał Władyczak.

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych ubezpiecza transakcje handlowe polskich przedsiębiorców. Jako jedyna firma w Polsce prowadzi także ubezpieczenia eksportowe oraz gwarancje ubezpieczeniowe gwarantowane przez Skarb Państwa.

(ISBnews)