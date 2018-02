Jak poinformował w czwartek na konferencji w Stalowej Woli (Podkarpackie) dyrektor projektu Marcin Egiert, w ramach odcinka Lublin Zemborzyce-Kraśnik zbudowanych zostanie siedem nowych peronów. „To jest ten element, który pasażerowie w pierwszej kolejności zauważą” – dodał.

Od 1 marca Przewozy Regionalne uruchomią zastępczą komunikację autobusową na tym odcinku. W przypadku pociągów relacji Lublin – Szastarka - Lublin trasa autobusów zostanie wydłużona do Szastarki.

Natomiast PKP Intercity uruchomi komunikację autobusową na trasie od Lublina do Rzeszowa. Autobusy przewoźnika będą zatrzymywały się na przystankach: Lublin, Kraśnik, Zaklików, Stalowa Wola, Tarnobrzeg, Nowa Dęba, Kolbuszowa, Rzeszów Główny.

Egiert zaznaczył, że po zakończeniu modernizacji odcinka Lublin Zemborzyce-Kraśnik, co ma nastąpić 31 sierpnia br., realizowany będzie kolejny od Kraśnika do Zaklikowa - od 1 września do 31 stycznia 2019 r. Z kolei od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. będzie zamknięty trzeci, ostatni odcinek od Zaklikowa do Stalowej Woli.

„Od 1 sierpnia 2019 r. powinniśmy rozpocząć komunikację tą linią, najpierw lokomotywą spalinową, natomiast trakcja elektryczna uruchomiona zostanie z końcem 2019 r.” – powiedział Egiert.

W ramach prac między Stalową Wolą a Lublinem przebudowano już m.in. ponad 5 km torów na odcinku Lublin–Lublin Zemborzyce, wymieniono ponad 11 tys. podkładów i zamontowano dwa rozjazdy.

W Stalowej Woli Rozwadowie gotowe są już cztery nowe tory oraz siedem rozjazdów. Wkrótce rozpocznie się montaż wiaty. Kolejne perony są w przebudowie. Wszystkie będą wyposażone w nowe ławki, informację pasażerską, udogodnienia dla niepełnosprawnych. Prace torowe przenoszą się na północną część stacji, gdzie będą nowe tory oraz cztery nowe rozjazdy. Zakończenie robót na stacji Stalowa Wola Rozwadów planowane jest jesienią 2018 r.

Obecny na konferencji wiceprezes PLK ds. realizacji inwestycji Arnold Bresch podkreślił, że modernizowana jest również linia z Lublina do Warszawy. „To spowoduje polepszenie połączenia między Warszawą a Stalową Wolą. A to oznacza, że jeden z priorytetów w ramach krajowego programu kolejowego, czyli wzmocnienie kolei w Polsce Wschodniej już jest realizowany” – dodał.

Wiceprezes przypomniał, że w ub. r. PLK podpisały umowy o wartości 19 mld zł. Dodał, że takie wizyty jak te w Stalowej Woli mają m.in. zweryfikować potencjał wykonawców.

„Ważnym aspektem, na który zwracamy uwagę i który jest podstawą do podjęcia działań mobilizujących wykonawców jest utrzymanie harmonogramów zamknięć torowych, bo na tak wielkim placu budowy, jaki mamy w tej chwili w Polsce opóźnienie na jednym projekcie powoduje automatycznie opóźnienie na kolejnym” – wyjaśnił Bresch.

Modernizacja linii Lublin-Stalowa Wola jest największym i najbardziej zaawansowanym w realizacji z ośmiu projektów kolejowych finansowanych z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020. Koszt inwestycji to 367 mln zł, a 85 proc. tej kwoty stanowi dofinansowanie unijne.

Efektem modernizacji będą krótsze o ok. 20 min podróże na trasie Lublin – Stalowa Wola – Rzeszów. Pociągi pasażerskie będą jeździły 120 km/h.

Linia Lublin-Stalowa Wola jest częścią kolejowej Magistrali Wschodniej, czyli koncepcji modernizacji linii łączących: Olsztyn, Białystok, Lublin, Rzeszów i Kielce. Ma też ona łączyć kluczowe szlaki kolejowe o charakterze międzynarodowym, poprawiając dostępność komunikacyjną wschodniej części kraju. (PAP)

autor: Wojciech Huk

edytor: Jacek Ensztein