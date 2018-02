"To kolejny projekt WTBS, który dostarcza mieszkań potrzebującym. To następna kropla w morzu potrzeb mieszkaniowych, która stopniowo się jednak powiększa. Chcemy zrealizować koncepcję, która zakłada powstanie minimum 43 lokali. Chodzi nam przede wszystkim o małe mieszkania na usamodzielnienie się osób młodych" – powiedziała na czwartkowej konferencji prasowej prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.

Dodała, że docelowa liczba mieszkań w nowym budynku, który powstanie na miejskiej działce przy ul. Wysokiej 30, będzie znana po powstaniu projektu.

Prezes realizującego inwestycję WTBS Radosław Stępień poinformował, że w nowej oficynie znajdą się głównie niewielkie, jednopokojowe mieszkania, a w pozostałej jej części mieszkania dwupokojowe oraz kilka trzypokojowych. Powierzchnia lokali ma wahać się od 30 do ponad 50 m kw. Planowanych jest także 30 miejsc postojowych.

"To oferta dla osób, które rozpoczynają swoją drogę życiową. Myślę, że z uwagi na miejsce, bo młodzież coraz częściej chce mieszkać w śródmieściu, jak i na zmieniający się kwartał, znajdzie ona swoich fanów. To też jeden z elementów zmiany przestrzeni miasta, bo dzięki takim inwestycjom punktowym wszystko wokół zaczyna się zmieniać" – zaznaczyła prezydent Zdanowska.

Stępień wskazał, że zachętą dla młodych osób będzie cena najmu. Jak mówił, w pobliskim nowym bloku WTBS na ul. Wysokiej czynsz za m kw. nie przekracza 13 zł. "Biorąc pod uwagę stawki rynkowe, jest on bardzo atrakcyjny, a poza tym te mieszkania są w takim standardzie, że właściwie trzeba wstawić do nich tylko meble. Rozporządzenie zobowiązuje nas bowiem do przygotowania mieszkania nie w stanie deweloperskim, ale w całkowicie nadającym się do zamieszkania" – tłumaczył.

Wyboru najemców, po uprzednim wypełnieniu specjalnej ankiety WTBS oraz spełnieniu określonych kryteriów dochodowych, dokonuje komisja. Jak zaznaczył prezes miejskiej spółki, preferowane będą rodziny. Wymagana jest tzw. partycypacja, która waha się w granicach 20-30 proc. wartości lokalu. Jest ona zwracana w momencie wyprowadzki lub zaliczana do ceny wykupu lokalu w przyszłości.

Inwestycja ma rozpocząć się jesienią br. i zakończyć w 2019 roku. Szacowany koszt budowy to 7 mln zł. (PAP)

autor: Bartłomiej Pawlak

edytor: Jacek Ensztein