Duda rozpocznie wizytę na Litwie od spotkania w Domu Kultury Polskiej w Wilnie z przedstawicielami Polaków, gdzie wręczy zasłużonym działaczom polonijnym odznaczenia państwowe. W czwartkowym spotkaniu weźmie udział także pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda.

W piątek rano prezydent RP będzie rozmawiał z przedstawicielami polskiego biznesu na Litwie.

Następnie para prezydencka weźmie udział w obchodach 100. rocznicy odbudowy Państwa Litewskiego, które rozpoczną się ceremonią podniesienia flag narodowych trzech Państw Bałtyckich. Później z tej okazji w Katedrze Wileńskiej zostanie odprawiona msza, a wieczorem odbędzie się uroczysty koncert w Narodowym Teatrze Opery i Baletu.

Na piątkowe popołudnie zaplanowano także spotkanie prezydenta Dudy z prezydentem Niemiec Frankiem-Walterem Steinmeierem. Według szefa gabinetu prezydenta RP Krzysztofa Szczerskiego prezydenci będą rozmawiali m.in. o założeniach umowy koalicyjnej chadecji (CDU/CSU) z socjaldemokratami (SPD) oraz o kierunkach polityki niemieckiej, które zostały w niej zawarte. "Warto, by prezydenci porozmawiali o tym, co utworzenie nowego rządu w Niemczech oznacza dla dynamiki dyskusji o reformie UE, co oznacza dla stanu i potrzeb polityki polsko-niemieckiej na Wschodzie, co oznacza dla dyskusji o relacjach dwustronnych w kontekście historycznym" - powiedział Szczerski.

W sobotę odbędzie się robocza wizyta państwowa na Litwie, która rozpocznie się od powitania polskiego prezydenta przez prezydent Litwy Dalię Grybauskaite. Najpierw Duda i Grybauskaite odbędą rozmowę "w cztery oczy", po czym zaplanowano rozmowy plenarne delegacji pod przewodnictwem obojga prezydentów.

W obecności szefów obu państw zostanie też podpisana umowa dotycząca potwierdzenia uznania wspólnej granicy. Następnie Duda i Grybauskaite spotkają się z mediami.

Po południu prezydent RP złoży wieniec na Cmentarzu na Rossie przy Mauzoleum Matki i Serca Syna, gdzie jest pochowane serce marszałka Józefa Piłsudskiego. Duda spotka się też z przedstawicielami ZHP na Litwie i Wileńskiej Młodzieży Patriotycznej.

