Rząd węgierski złożył we wtorek w parlamencie pakiet projektów trzech ustaw, z których jedna dałaby ministrowi spraw wewnętrznych prawo do zakazywania działalności organizacji pozarządowych wspierających migrację i stanowiących „zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego”.

Jak powiedział rzecznik Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka (UNHCHR) Rupert Colville, wydaje się, że pakiet ten oznacza dalsze zacieśnianie kontroli nad grupami „pracującymi nad kwestiami, które rząd uważa za sprzeczne z interesami państwa, takimi jak migracja czy udzielanie azylu”.

Według Colville’a pakiet projektów, który przewiduje również wprowadzenie 25-procentowej opłaty od zagranicznych darowizn dla organizacji pozarządowych wspierających migrację, ma zniechęcić do przyjazdu nielegalnych imigrantów, według premiera Viktora Orbana osłabiających stabilność w Europie i wspieranych przez amerykańskiego finansistę węgierskiego pochodzenia George’a Sorosa.

„Taki podatek spowoduje prawdopodobnie zmniejszenie budżetów i zakłóci zdobywanie funduszy, osłabiając zdolność organizacji pozarządowych do prowadzenia działalności” – ocenił Colville.

Pakiet został także skrytykowany przez Urząd Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR), który zaapelował do rządu węgierskiego o jego wycofanie.

UNHCR wyraził zaniepokojenie wspomnianymi projektami ustaw, którego są według niego skierowane przeciw organizacjom, które pomagają uchodźcom i osobom ubiegającym się o azyl w dotarciu do kraju i wspierają je podczas pobytu.

UNHCR poinformował, że w ostatnich tygodniach zauważył, iż władze węgierskie zezwalają na wjazd do kraju przez strefy tranzytowe na granicy z Serbią zaledwie dwóm ubiegającym się o azyl osobom dziennie. Zdaniem UNHCR oznacza to, że Węgry praktycznie zamknęły swoje granice przed osobami zabiegającymi o międzynarodową ochronę prawną, przez co jednoznacznie łamią swe zobowiązania wynikające z praw międzynarodowych i unijnych.

Trzeci projekt ustawy we wspomnianym pakiecie przewiduje możliwość wydawania zakazu pobytu na Węgrzech w przypadku cudzoziemców podejrzewanych o udzielenie pomocy osobom ubiegającym się o azyl w dostaniu się na Węgry, a w przypadku obywateli Węgier możliwe jest wydanie zakazu pobytu w strefie 8 km od granicy.

Rzecznik frakcji parlamentarnej Fideszu Janos Halasz powiedział w piątek, że do głosowania nad pakietem może dojść na pierwszej sesji nowego cyklu parlamentarnego.

Uchwalenie jednego z projektów w pakiecie wymagałoby nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie narodowym, która jest tzw. ustawą organiczną, czyli przyjmowaną większością 2/3 posłów obecnych na sali. Rządząca koalicja Fideszu i Chrześcijańsko-Demokratycznej Partii Ludowej nie dysponuje obecnie większością 2/3 miejsc w parlamencie, jednak sondaże wskazują, że może ją odzyskać w wyborach parlamentarnych 8 kwietnia.