Dekpol wprowadził do oferty 12 domów w ramach II etapu os. Nowe Rokitki Park



Warszawa, 19.02.2018 (ISBnews) - Dekpol wprowadził do oferty 12 domów jednorodzinnych w ramach II etapu osiedla Nowe Rokitki Park w okolicach Tczewa, poinformowała spółka. Oddanie do użytkowania inwestycji planowane jest na koniec 2018 r.

"Osiedle Nowe Rokitki Park II to nowa inwestycja Dekpol S.A., która powstaje w Śliwinach w okolicy Tczewa. Projekt obejmuje budowę 12 domów jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej. Każdy z domów składa się z dwóch kondygnacji: parteru oraz poddasza o łącznej powierzchni użytkowej ponad 110 m2. [...] Każdy budynek znajduje się na działce o powierzchni od 600 m2 do 1 200 m2" - czytamy w komunikacie.

Ceny domów wynoszą od 379 tys. zł. Oddanie inwestycji do użytkowania planowane jest na koniec 2018 roku. Generalnym wykonawcą projektu jest spółka celowa wchodząca w skład grupy Dekpol, podano także.

"Nowa inwestycja jest drugim etapem budowy osiedla Nowe Rokitki Park. W ramach pierwszego etapu powstało 8 domów" - przypomniano.

Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach: usługach w zakresie generalnego wykonawstwa, produkcji łyżek i osprzętów do maszyn budowlanych i działalności deweloperskiej. Od stycznia 2015 roku akcje spółki notowane są na GPW. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 258,71 mln zł w 2016 r.

(ISBnews)