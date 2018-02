Asseco SEE spodziewa się wzrostu biznesu i akwizycji w bieżącym roku



Warszawa, 20.02.2018 (ISBnews) - Tegoroczny portfel zamówień Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE) na poziomie przychodów wynosi 95,1 mln euro (wobec 79,1 mln euro rok wcześniej), a na marży1 jest wyższy r/r o 14% i wynosi 71,6 mln euro, według stanu na 12 lutego, poinformował prezes Asseco SEE Piotr Jeleński.

Aktualny portfel zamówień na cały rok bez segmentu płatności wynosi 55,1 mln euro na poziomie przychodów (wobec 45,7 mln euro roku wcześniej), a na marży1 jest wyższy r/r o 12% i wynosi 37,4 mln euro (stan na 12 lutego br.), podano w prezentacji.

Z kolei aktualny portfel zamówień na cały rok w segmencie płatności pod marką Payten wynosi 40 mln euro na poziomie przychodów (wobec 33,3 mln euro roku wcześniej), a na marży1 jest wyższy r/r o 17% i wynosi 34,2 mln euro (stan na 12 lutego br.).

"W ub.r. wskazywaliśmy na konserwatywny optymizm, teraz mamy optymizm. Spodziewamy się wzrostu w tym roku" - powiedział Jeleński podczas konferencji prasowej.

Według jego słów, wszystkie linie biznesowe mają wzrostowy potencjał, a szczególnie bankowość i płatności. Z kolei w e-commerce zasygnalizował oczekiwanie "lekkiego osłabienia wynikowego" ze względu na duże inwestycje, głównie w zespół. W integracji dostrzega z kolei potencjał w nowych projektach wokół sektora publicznego w Macedonii i Serbii. Uprzedził jednak, że niekoniecznie w 2018 pojawiają się efekty tego potencjału.

Jak wskazał, Asseco SEE patrząc na perspektywę 3 lat do przodu chce, aby każda z linii biznesowych miała wizję samodzielnego rozwoju.

Segment płatności pod marką Payten jest wydzielany do odrębnej spółki, aby m.in. uzyskać wycenę tego segmentu i podkreślić, że ASEE nie jest integratorem. W tym segmencie widzi potencjalne przedmioty do przejęcia w regionie działania grupy jak i poza nim.

"Przymierzamy się do transakcji w tym roku. Jest na to szansa i mamy na to finansowanie" - wskazał prezes.

Przyznał, że wśród potencjalnych tematów akwizycyjnych jest Necom+ z grupy Asseco. W segmencie płatności podkreślił szukanie modeli uniezależniających od banków, czyli budowę niezależnych sieci bankomatów w krajach regionu Bałkanów. Podkreślił ponadto, że w budżecie grupy przewidziane są "duże inwestycje wewnętrzne" - szczególnie w menedżerów.

W kwestii dywidendy ocenił, że powinien być podtrzymany dotychczasowy trend wypłat z wygenerowanego zysku dla akcjonariuszy.

Portfel zamówień grupy na I kwartał wynosi 33,6 mln euro na poziomie przychodów (wobec 29 mln euro roku wcześniej), a na marży1 jest wyższy r/r o 13% i wynosi 21,7 mln euro (stan na 12 lutego br.).

Aktualny portfel zamówień na I kw. bez segmentu płatności wynosi 19 mln euro na poziomie przychodów (wobec 17,8 mln euro roku wcześniej), a na marży1 jest wyższy r/r o 8% i wynosi 11,9 mln euro (stan na 12 lutego br.).

Z kolei aktualny portfel zamówień na I kw. w segmencie płatności pod marką Payten wynosi 14,6 mln euro na poziomie przychodów (wobec 11,1 mln euro roku wcześniej), a na marży1 jest wyższy r/r o 19% i wynosi 9,8 mln euro (stan na 12 lutego br.).

Grupa Asseco SEE prowadzi działalność głównie w następujących pięciu segmentach rynku informatycznego: rozwiązania i usługi dla sektora bankowego; rozwiązania z obszaru uwierzytelniania; dostawa, instalacja i usługi w zakresie bankomatów oraz terminali płatniczych; rozwiązania i usługi dla sektora telekomunikacyjnego oraz usługi integracyjne i dostawa oraz wdrażanie systemów i sprzętu informatycznego; bramka płatności. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)