Włochy: Raport służb specjalnych: mamy realne zagrożenie terrorystyczne

Źródło: PAP

We Włoszech występuje realne zagrożenie terroryzmem ze strony dżihadystów - podkreślono w opublikowanym we wtorek raporcie włoskich służb specjalnych. Zwróciły one uwagę, że kraj jest obiektem wrogiej działalności propagandowej tzw. Państwa Islamskiego (IS).