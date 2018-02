Rzecznik podał, że do zatrzymania Wojciecha S. doszło we wtorek w podwarszawskich Markach (Mazowieckie). Śledczy podejrzewają, że S. brał udział w grupie przestępczej zajmującej się uszczuplaniem podatku VAT przy wprowadzaniu do obrotu na terenie RP paliwa pochodzącego z nieujawnionych źródeł.

Grupa miała doprowadzić do ok. 50 mln zł strat Skarbu Państwa - poinformował PAP Żaryn.

"S. był prezesem firmy pełniącej rolę tzw. słupa, dokonującej fikcyjnego obrotu towarem. Podejrzanemu zarzuca się poświadczenie nieprawdy w dokumentach oraz fakturach VAT" - podał PAP rzecznik. Zaznaczył, że zatrzymany przyznał się do zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia, a prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie.

Nadzór nad śledztwem ABW prowadzi Prokuratura Regionalna w Łodzi. Wcześniej zatrzymano, postawiono zarzuty i sąd zdecydował o areszcie ośmiu osób powiązanych z tą grupą. Miały one według śledczych pełnić taką samą rolę jak S. - szefów firm - słupów. Żaryn zaznaczył, że sprawa nadal jest prowadzona. (PAP)

