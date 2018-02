W 2017 roku w Polsce sprzedano 4350 mieszkań deweloperskich w cenie od 1 mln zł za lokal. To o 18 proc. więcej niż przed rokiem - wynika z danych portalu RynekPierwotny.pl. Analiza firmy Reas pokazuje natomiast, że w trzech kwartałach ubiegłego roku nabywców znalazło 470 apartamentów w cenie od 17 tys. zł za 1 mkw. To więcej niż w całym 2016 r - czytamy w artykule.

"Zamożni Polacy coraz chętniej kupują luksusowe nieruchomości. Największym rynkiem dla takich lokali jest Warszawa, gdzie wielomilionowe transakcje nie są już czymś nadzwyczajnym. Na początku lutego pojawiła się informacja o sprzedaży luksusowego apartamentu o powierzchni 240 mkw. w Złotej 44 za 11 mln zł. Cena metra kwadratowego sprzedanej nieruchomości także była rekordowa, bo wyniosła prawie 46 tys. zł. Nie jest to jedyna transakcja przeprowadzona w tzw. Żaglu Libenskinda. Pod koniec 2017 r. apartament w tym budynku kupił Robert Lewandowski. Nieopodal, w apartamentowcu Cosmopolitan, mieszkanie o powierzchni 131 mkw. nabył kolejny reprezentant Polski w piłce nożnej, Jakub Błaszczak - mówi dla "Pulsu Biznesu" Aleksandra Kubicka, ekspertka serwisu Otodom.pl.

Jarosław Jędrzyński ekspert portalu RynekPierwotny.pl uważa, że: "zakup najtańszego apartamentu nad Wisłą to wydatek rzędu miliona złotych, tymczasem w Londynie, Paryżu czy Mediolanie potrzeba na to co najmniej miliona euro. Sprzedaż apartamentów luksusowych w całej Polsce po ostatniej dynamicznej zwyżce wynosi obecnie kilkaset jednostek rocznie, co stanowi zaledwie ułamek wolumenu takiej transakcji w każdej ze wspomnianych metropolii"

>>> Czytaj też: Rynek pracy: Ukraińcy nie wystarczą. Trzeba sięgać po Azjatów