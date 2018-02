T-Mobile Polska miał 6,42 mld zł przychodów i 1,78 mld zł EBITDA w 2017 r.



Warszawa, 22.02.2018 (ISBnews) - T-Mobile Polska miał 6,42 mld zł skonsolidowanych przychodów całkowitych (spadek o 1,1% r/r) i 1,78 mld zł skorygowanej EBITDA (spadek o 15,1% r/r) w 2017 r., podał operator.

"Po kilku latach spadków, w 2017 roku całkowite przychody T-Mobile w zasadzie ustabilizowały się, co podkreślają dobre wyniki operacyjne. Na efektywność działalności operacyjnej mierzoną EBITDA miały silny wpływ utracone przychody z usług i wyższe koszty związane z wprowadzeniem regulacji Roam Like At Home, zwiększeniem zatrudnienia odzwierciadlającym rozbudowę sieci sprzedaży,a także wyższe nakłady marketingowe w porównaniu do przeszłości. W przyszłości spodziewamy się stabilizacji marży EBITDA, ponieważ zniknie wpływ większości zdarzeń jednorazowych" - powiedział członek zarządu ds. finansowych Juraj Andras, cytowany w komunikacie.

Przychody z usług mobilnych wyniosły 5,97 mld zł i były niższe o 1,4% w porównaniu z wynikami z ubiegłego roku. Pozostałe przychody spółki, uwzględniające m.in. usługi stacjonarne oraz ICT wyniosły 451 mln zł i były wyższe o 3,4% w porównaniu z 2016 r. W samym czwartym kwartale 2017 r. skonsolidowane przychody całkowite wyniosły 1,66 mld zł, co oznacza spadek o 3,8% r/r.

"W 2017 roku T-Mobile Polska istotnie zwiększył zatrudnienie w obsłudze klienta i sprzedaży, co jest odzwierciedlone w wyższych kosztach pośrednich spółki w porównaniu do 2016 roku. Istotnymi czynnikami wpływającymi na wynik EBITDA w 2017 r. są również trendy rynkowe związane z dominacją nielimitowanych usług zarówno w segmencie abonamentowym jak i przedpłaconym, a także silna presja cenowa. Skutkują one obniżeniem przychodów z usług telekomunikacyjnych oraz wyższymi kosztami obsługi połączeń międzyoperatorskich. Wynik skonsolidowany EBITDA spółki za 12 miesięcy 2017 roku jest równy 1,782 mld zł i jest niższy o 15,1% w porównaniu do 2016 roku. Po wyłączeniu negatywnego wpływu regulacji roamingowych EBITDA byłaby niższa o 9,8% w 2017 roku" - czytamy dalej.

W samym IV kwartale 2017 r. EBITDA T-Mobile Polska wyniosła 450 mln zł (spadek o 24,9% r/r) z widocznym wpływem regulacji roamingowych w wysokości 44 mln zł. Bez tego efektu EBITDA obniżyłaby się o 17,6% w porównaniu do IV kwartału 2016 r., podano także.

T-Mobile Polska na koniec grudnia 2017 roku obsługiwał 10,454 mln klientów. W IV kwartale baza klientów usług abonamentowych zwiększyła się o 124 tys. do 6,921 mln. W całym 2017 roku baza abonentów spółki wzrosła o 309 tysięcy. Baza klientów usług przedpłaconych wyniosła 3,533 mln i zwiększyła się o 33 tys. numerów w porównaniu z III kwartałem 2017 r. W całym ub.r. spółka zwiększyła średni przychód miesięczny na klienta usług przedpłaconych do 12 zł z 10 zł w 2016 r.

"Rok 2017 z wielu powodów był bardzo ważny dla dalszego rozwoju T-Mobile. To rok mocnych inwestycji w rozbudowę sieci sprzedaży oraz w zwiększenie zatrudnienia w obszarach bezpośrednio związanych z obsługą klientów. Dzięki temu jesteśmy bliżej potrzeb naszych klientów, a oni szybciej mogą się z nami skontaktować. Połączenie najlepszej i najszybszej sieci mobilnej z większym naciskiem na jakość obsługi, jak również uproszczenie produktów i rozszerzenie sieci sprzedaży procentuje ciągłym wzrostem satysfakcji klientów. Ma to również kluczowy wpływ na widoczny trend powrotu klientów do TMobile" - skomentował prezes Andreas Maierhofer, cytowany w komunikacie.

"Najlepsza jakość sieci i doskonałość w obsłudze klienta pozostają naszymi najważniejszymi priorytetami, na których się koncentrujemy" - dodał.

Operator podał też, że stale inwestuje w infrastrukturę oraz rozbudowuje swoją sieć. W 2017 roku liczba stacji bazowych obsługujących klientów w technologii LTE wzrosła o 1 827 do 10 217, a liczba stacji oferujących klientom LTE 800 MHz wzrosła o 3 621 i na koniec roku wynosiła 5 593. Oznacza to, że 99,8% populacji kraju znajduje się w zasięgu technologii LTE T-Mobile. Oprócz zwiększenia zasięgu, TMobile Polska wdraża nowe rozwiązania i technologie, które zapewniają klientom lepsze parametry korzystania z sieci. Technologia Carrier Aggregation LTE była dostępna na koniec rokuna ponad 3,9 tysiącu stacji bazowych docierając do 43,3% populacji Polski, podano także w materiale.

W 2017 roku T-Mobile Polska otworzył 103 nowe sklepy zwiększając ich liczbę do 665 punktów sprzedaży w całym kraju.

"Równocześnie ze zwiększaniem sieci sprzedaży T-Mobile zatrudnił setki pracowników, w zespołach odpowiedzialnych za sprzedaż i bezpośrednią obsługę klientów. Spółka ułatwiła klientom kontakt z telefonicznym biurem obsługi wdrażając nowy IVR, który przyczynił się do blisko czterokrotnego skrócenia czasu oczekiwania na połączenie z konsultantem. T-Mobile systematycznie rozwija także aplikację Mój TMobile, która wzbogaciła się w ostatnich miesiącach o całą listę nowych funkcjonalności, m.in., płatności online, listę faktur z 12 miesięcy wstecz czy mapę salonów. W ciągu ostatniego roku liczba klientów korzystających z aplikacji wzrosła dwukrotnie" - czytamy także.

Usługi sieci T-Mobile i Heyah dostępne są na blisko 100% powierzchni Polski. Pierwszym współzałożycielem, a obecnie jedynym właścicielem T-Mobile Polska jest grupa Deutsche Telekom.

(ISBnews)