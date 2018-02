"Ja przede wszystkim chciałbym, aby nasze domy były cieplejsze. A żeby były cieplejsze w środku trzeba je ocieplić i dlatego ruszamy z programem termomodernizacji. Z programem, który ma na celu właśnie zmniejszenie zanieczyszczeń, a jednocześnie zwiększenie możliwości ocieplania domów przez wszystkich naszych obywateli, zwłaszcza tam, gdzie powietrze nie jest czyste" - powiedział premier.

Morawiecki zwrócił uwagę, że czystego powietrza w Polsce zaczęło brakować, ale nie niedawno, ale "zaczęło brakować 20-30 lat temu, a nawet wcześniej". Wyjaśnił, że przez lata zaniedbań czyste powietrze było w wielu sytuacjach deficytowym towarem.

"Chciałbym podziękować wszystkim alarmom smogowym i wszystkim organizacjom pozarządowym, które działały przez wiele lat w nadziei, że ktoś kiedyś się tym zajmie" - powiedział premier Mateusz Morawiecki przy okazji ogłoszenia rządowego programu termomodernizacji.

"One doskonale wiedzą, że nie od razu Kraków zbudowano, nomen omen Kraków należy do bardziej zanieczyszczonych miast" - powiedział Morawiecki, odnosząc się do dorobku organizacji pozarządowych, zwracających uwagę na problem smogu.

"Dobrze, że zaczynamy dzisiaj walkę o czyste paliwo, o lepsze piece, a zwłaszcza o cieplejsze nasze domy przez szeroko zakrojony ogólnopolski program ocieplania budynków" - dodał. Zaznaczył, że w programie chodzi o to, "aby w naszych domach było cieplej i wokół nas było czyste powietrze".

>>> Czytaj też: Ekolodzy: Polacy oddychają smogiem. Władze działają za wolno