EJT Investment podniosło cenę w wezwaniu na akcje spółki Tarczyński do 14 zł



Warszawa, 22.02.2018 (ISBnews) - EJT Investment S.à r.l., spółka inwestycyjna należąca do małżeństwa Elżbiety i Jacka Tarczyńskich, podniosła cenę w publicznym wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Tarczyński do 14 zł za akcję z 12,6 zł za akcję, poinformował wzywający. Zniesiony został też warunek podjęcia uchwały o zniesieniu dematerializacji akcji jako warunek zawieszający realizację wezwania.

"Zdecydowaliśmy po raz kolejny o podniesieniu ceny, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom akcjonariuszy mniejszościowych i potwierdzić, że wzywający poważnie podchodzi do ich roli w spółce. Cena 14 zł jest o ponad 11% wyższa od poprzedniej i o ponad 33% od pierwotnej ceny wezwania. Zaproponowana cena jest ostateczna, wynika z rozmów prowadzonych z akcjonariuszami i stanowi w naszej opinii bardzo dobrą ofertę, szczególnie w kontekście wyzwań, przed jakimi stoi spółka" - powiedział dyrektor w EJT Dawid Tarczyński, cytowany w komunikacie.

Wzywający zamierza skupić do 6 mln akcji spółki, reprezentujących 41,82% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu i 52,88% liczby akcji Tarczyński S.A., przypomniano.

"Tarczyński S.A. ma w planach intensyfikację wydatków inwestycyjnych związanych z planami rozwoju nowych produktów i zwiększaniem mocy produkcyjnych, które będą finansowane przy wykorzystaniu finansowania dłużnego. Aktualnie na niektórych etapach procesu produkcyjnego dochodzimy do 'ściany', stąd konieczność zwiększenia elastyczności produkcji dzięki wspomnianym nakładom. Duże nakłady inwestycyjne ograniczą możliwość wypłacania dywidendy przez spółkę. Odpowiedź w wezwaniu daje inwestorom możliwość całościowego wyjścia z inwestycji, co w innym przypadku byłoby bardzo trudne ze względu na niską płynność akcji spółki. Rodzina Tarczyńskich nie zamierza w przyszłości odsprzedawać akcji spółki innemu inwestorowi. To w pełni polska firma założona 27 lat temu i chcemy, aby taką pozostała" - podsumował Tarczyński.

W przypadku powodzenia wezwania i osiągnięcia przynajmniej progu 90% ogólnej liczby głosów, wraz z podmiotami zależnymi lub wobec niego dominującymi, wzywający rozważy przeprowadzenie przymusowego wykupu akcji spółki, a następnie wycofanie spółki z GPW, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przypomniano.

W poniedziałek akcjonariusze spółki Tarczyński - Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny, Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK, Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny oraz Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" i Otwarty Fundusz Emerytalny Pocztylion (łącznie OFE) oświadczyli, że podwyższona cena za akcje Tarczyńskiego zaproponowana w wezwaniu EJT Investment S.a.r.l nie odzwierciedla wartości godziwej akcji spółki. W związku z tym każde OFE oświadczyło, że nie sprzeda akcji spółki w wezwaniu po cenie 12,60 zł za jedną akcję.

W połowie lutego EJT Investment podał, że podnosi cenę w wezwaniu na akcje spółki Tarczyński do 12,6 zł za akcję z 10,5 zł wcześniej.

Zapisy na akcje są przyjmowane do 28 lutego 2018 r.

Tarczyński to firma z 27-letnim doświadczeniem w produkcji wędlin, skoncentrowana na przetwórstwie mięsa wieprzowego oraz drobiowego.

Firma posiada trzy zakłady produkcyjne: w Ujeźdźcu Małym, Sławie oraz w Bielsku-Białej. W 2013 roku spółka zadebiutowała na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

