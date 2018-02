UTK: Liczba maszynistów zwiększyła się o 0,5 tys. w ub.r. do ponad 17 tys. osób



Warszawa, 22.02.2018 (ISBnews) - Liczba osób pracujących na stanowiskach związanych z prowadzeniem pojazdów kolejowych zwiększyła się w 2017 r. o ponad 0,5 tys.do ponad 17 tys. osób, podał Urząd Transportu Kolejowego (UTK).

"Wzrost liczby maszynistów może cieszyć bo daje nadzieje na zmniejszenie tzw. luki pokoleniowej. Wierzę, że do zmiany trendu przyczyniły się również działania Urzędu Transportu Kolejowego. Jako pierwsi zaczęliśmy alarmować o brakach w tym zespole. Liczę na to, że sytuacja z 2017 roku powtórzy się w kolejnych latach i na kolei będzie przybywać coraz więcej młodych ludzi" - powiedział prezes Ignacy Góra, cytowany w komunikacie.

Na początku 2017 r. na stanowiskach związanych z prowadzeniem pojazdu kolejowego pracowało ponad 16,5 tysiąca osób, w zdecydowanej większości z uprawnieniami maszynisty pojazdu trakcyjnego. W ciągu 12 miesięcy liczba ta przekroczyła 17 tysięcy. Największą grupę stanowią wśród nich osoby w przedziale wiekowym 50-59 lat (41%), a najmniejszą - najmłodsi maszyniści poniżej 30 roku życia (7%), podano w materiale.

"W 2018 r. możliwość przejścia na emeryturę uzyska ponad 700 maszynistów. Natomiast najwięcej maszynistów - powyżej 900 - będzie mogło odejść z zawodu w 2020 r. Biorąc pod uwagę najbliższe 4 lata rynek kolejowy może opuścić prawie 3,5 tysiąca maszynistów" - czytamy dalej w komunikacie.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy udział największego przedziału wiekowego (50-59 lat) zmniejszył się do 41% z 46%. Zwiększył się natomiast udział grupy maszynistów najmłodszych (do 30. roku życia) - do 7% z 6%, a także najstarszych (powyżej 60. roku życia) - do 15% z 12%. W gronie prawie 17 tys. maszynistów jest tylko 30 kobiet posiadających licencję maszynisty, podano także.

(ISBnews)