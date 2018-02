"To bardziej ogólny problem z praworządnością, solidarnością. To musi być przedyskutowane w sposób, który będzie pozbawiony dramatyzmu" - zaznaczył szef KE.

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker zapowiedział w piątek, że jeszcze tego samego dnia będzie rozmawiał w kuluarach szczytu UE w Brukseli z premierem Mateuszem Morawieckim, a następnie spotka się z nim w nadchodzących tygodniach.

"Sądzę, że ludzie w Polsce zaczynają rozumieć, że to nie jest konflikt pomiędzy Komisją a Polakami, to nie jest konflikt pomiędzy panem (wiceszefem KE Fransem) Timmermansem a polskim narodem. To jest konflikt pomiędzy KE a polskim rządem. Rozwiążemy problem" - oświadczył Juncker.

Na styczniowym spotkaniu z Morawieckim, na którym obaj liderzy rozmawiali o praworządności i uruchomionej wobec Polski przez KE procedury z art 7. unijnego traktatu, szef KE i polski premier zgodzili się, że spotkają się ponownie przed końcem lutego, by ocenić postępy w tej sprawie.

