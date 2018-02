Nigeria: Prezydent Buhari po raz pierwszy o porwaniu dziewcząt

Źródło: PAP

"Przykro nam, że do tego doszło" czytamy w oświadczeniu wydanym w piątek przez prezydenta i szefa rządu Nigerii Muhammadu Buhariego. "Modlimy się, by nasze waleczne siły zbrojne odnalazły zaginione i doprowadziły je bezpiecznie do rodzin".