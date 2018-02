Robyg nabył działki pod ok. 1 800 lokali w stołecznym Ursusie



Warszawa, 26.02.2018 (ISBnews) - Robyg zawarł umowę nabycia czterech spółek posiadających prawa do działek o łącznej powierzchni ponad 6,3 hektara w warszawskiej dzielnicy Ursus. Wartość netto nieruchomości wynosi ponad 82 mln zł, podała spółka. Zakupione działki umożliwią wybudowanie około 1 800 lokali.

"Zawarta przez Grupę Robyg umowa to efekt skrupulatnego planowania i aktywnego poszukiwania terenów inwestycyjnych o jak najlepszych parametrach. Spółka dzięki regularnym inwestycjom na terenie Warszawy konsekwentnie powiększa bank ziemi, co gwarantuje płynność prowadzenia działalności deweloperskiej i utrzymanie wysokiego poziomu kontraktacji lokali w kolejnych kwartałach. Warszawski Ursus - gdzie grupa jest już obecna - to jedna z najszybciej rozwijających się części stolicy. Jest ona idealnym przykładem udanej rewitalizacji fragmentu miasta, łączącej industrialny charakter z nowoczesną dzielnicą przyjazną dla mieszkańców. Ten rejon Warszawy cieszy się coraz większą popularnością, co jest widoczne chociażby w wynikach sprzedaży inwestycji Grupy Robyg - Stacja Nowy Ursus" - powiedział przewodniczący rady nadzorczej Oscar Kazanelson, cytowany w komunikacie.

Do tej pory w Ursusie grupa sprzedała łącznie ok. 6 tys. lokali w ramach inwestycji Stacja Nowy Ursus, przypomniano także.

Robyg to deweloper realizujący inwestycje w Warszawie i Gdańsku, notowany na rynku głównym warszawskiej giełdy od listopada 2010 roku. W 2017 r. Robyg zakontraktował w Warszawie i Gdańsku ok. 3 470 lokali.

(ISBnews)