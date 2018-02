Kernel Holding wypłaci 26 kwietnia br. dywidendę za r.fin. 2016: 2017



Warszawa, 27.02.2018 (ISBnews) - Kernel Holding wypłaci dywidendę za rok finansowy 2016/2017 26 kwietnia br. Dzień ustalenia prawa do dywidendy to 19 kwietnia br., podała spółka.

"Dywidenda w wysokości 0,25 USD na akcję, która została zatwierdzona przez walne zgromadzenie akcjonariuszy 11 grudnia 2017 r., zostanie wypłacona 26 kwietnia 2018 r. akcjonariuszom zarejestrowanym na koniec dnia roboczego 19 kwietnia 2018 r." - czytamy w komunikacie.

Dywidenda zostanie wypłacona w dolarach amerykańskich. Podlega ona opodatkowaniu według prawa Luksemburga, podano także.

Kernel Holding odnotował 176,24 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w roku finansowym 2016/2017 (do 30 czerwca 2017) wobec 225,15 mln USD zysku rok wcześniej.

Kernel Holding to producent spożywczy działający na Ukrainie. Jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

(ISBnews)