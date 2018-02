DM BOŚ obniżył rekomendację Handlowego do 'trzymaj', wycena w dół do 90,5 zł



Warszawa, 27.02.2018 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BOŚ obniżyli rekomendację akcji Banku Handlowego do "trzymaj", a cenę docelową obniżono o 2% do 90,5 zł, wynika z raportu datowanego na 19 lutego.

Rekomendacja została wydana przy cenie 83,2 zł za akcję. We wtorek ok. godz. 9:30 kurs wynosił 84,1 zł po wzroście o 0,6% od ostatniego zamknięcia.

"Obniżamy długoterminową rekomendację dla walorów Handlowego do 'trzymaj'. W naszej ocenie, bieżący kurs znajduje się na poziomie wyceny godziwej. Za inwestycją w Handlowy przemawia (i) solidna pozycja kapitałowa gwarantująca wypłatę dywidendy, (ii) koncentracja na wysokomarżowych segmentach działalności detalicznej (karty kredytowe i consumer finance), (iii) ponadprzeciętna ekspozycja na rynek kapitałowy (działalność maklerska, operacje powiernicze i sprzedaż produktów inwestycyjnych) oraz (iv) sprawna struktura operacyjna nieobciążona siecią placówek" - czytamy w raporcie.

Analitycy prognozują, że Handlowy będzie miał 667,8 mln zł zysku netto w 2018 r., a w 2019 r. osiągnie 737,8 mln zł.

