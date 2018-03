GetBack dokona przeglądu opcji strategicznych zw. z dalszym rozwojem



Warszawa, 02.03.2018 (ISBnews) - GetBack podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu potencjalnych opcji strategicznych, związanych z dalszym rozwojem działalności grupy kapitałowej. Zarząd będzie rozważał różne możliwości, w szczególności poszukiwanie inwestora strategicznego, zawarcie aliansu strategicznego, jak również dokonanie innej transakcji, podała spółka.

"Decyzja ta jest wynikiem oceny aktualnej sytuacji na rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce oraz potencjalnych możliwości dalszego rozwoju. Zarząd będzie dążył do zapewnienia w długim terminie możliwie najlepszej pozycji grupy na rynku zarządzania wierzytelnościami na rynku polskim oraz do maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy spółki" - czytamy w komunikacie.

Na obecnym etapie zarząd spółki będzie rozważał różne opcje strategiczne, w szczególności zarząd rozważy poszukiwanie inwestora strategicznego, zawarcie aliansu strategicznego, jak również dokonanie innej transakcji. Przegląd opcji strategicznych ma na celu wybór najkorzystniejszego sposobu realizacji długoterminowych celów biznesowych grupy, podano także.

Spółka dokona wyboru doradcy biznesowego do przeprowadzenia przeglądu wybranych opcji strategicznych.

"Jednocześnie zarząd spółki informuje, że dotychczas nie zostały podjęte żadne decyzje związane z wyborem konkretnej opcji strategicznej przez zarząd, a ponadto nie ma pewności, czy i kiedy taka decyzja zostanie podjęta" - podsumowano.

GetBack S.A. jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. Powstała w lutym 2012 roku, zaś od marca 2014 r. grupa jest obecna także na rynku rumuńskim. W lipcu 2017 r. spółka zadebiutowała na GPW.

