O rozpoczęciu postępowań kwalifikacyjnych członkowie rady zdecydowali na piątkowym posiedzeniu.

PKN Orlen podał, iż rada nadzorcza przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na poszczególne stanowiska w zarządzie spółki, spełniającymi wymogi określone w ogłoszeniu, w terminie od 16 do 21 marca 2018 r.

Jak zaznaczył w ogłoszeniach płocki koncern, w trakcie rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami oceniane będą m.in.: wiedza o sektorze oraz działalności spółki w zakresie funkcji, do sprawowania której kandydat aplikuje; znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, oraz doświadczenie w zakresie budowania wartości przedsiębiorstwa.

Obecnie zarząd PKN Orlen liczy pięć osób. Zasiadają w nim: prezes Daniel Obajtek oraz jako członkowie: Krystian Pater - nadzorujący produkcję, Wiesław Protasewicz – odpowiadający za finanse, Zbigniew Leszczyński – nadzorujący sprzedaż, a także Józef Węgrecki, który został delegowany przez radę nadzorczą spółki, by czasowo odpowiadać za inwestycje i zakupy.

Obajtek i Węgrecki zostali powołani do zarządu PKN Orlen 5 lutego, po tym jak rada nadzorcza odwołała ze stanowiska prezesa spółki Wojciecha Jasińskiego, a także wiceprezesa Mirosława Kochalskiego i Marię Sosnowską, jako członka zarządu. Obajtek objął oficjalnie stanowisko szefa płockiego koncernu 6 lutego. Przy nominacji Węgreckiego, powołanego wcześniej do rady nadzorczej koncernu przez Ministra Energii podano, że czasowo będzie on wykonywał czynności członka zarządu spółki ds. inwestycji i zakupów, pełniąc tę funkcję do czasu powołania na to stanowisko członka zarządu, przy czym nie dłużej niż trzy miesiące.

Jasiński był prezesem PKN Orlen od grudnia 2015 r.; Kochalski zasiadał w zarządzie płockiego koncernu od lutego 2016 r., pełniąc funkcje wiceprezesa ds. korporacyjnych, a Sosnowska od czerwca 2017 r. odpowiadała za inwestycje i zakupy.

Zgodnie ze statutem PKN Orlen, zarząd tej spółki może liczyć od 5 do 9 członków, łącznie z prezesem i wiceprezesami. Członków zarządu powołuje i odwołuje rada nadzorcza z wyjątkiem jednego, w sprawie powołania i odwołania którego decyzję podejmuje minister właściwy ds. Skarbu Państwa (czyli Minister Energii w przypadku płockiego koncernu), do czasu zbycia przez Skarb Państwa ostatniej akcji tej spółki. (PAP)

autor: Michał Budkiewicz