W stołecznym regionie Lacjum, podobnie jak w Lombardii, odbywają się jednocześnie wybory władz regionalnych. W Rzymie ludzie stoją do wielu komisji w ulewnym deszczu. Podobna sytuacja jest w innych miastach.

Władze stolicy Włoch w wydanej nocie wezwały mieszkańców, by nie zwlekali z pójściem na głosowanie, bo kolejki są długie. Wyjaśniły zarazem, że wynika to z dłuższej tym razem procedury oddawania głosu, bo karty do głosowania mają większe niż dotychczas zabezpieczenia przeciw ewentualnym oszustwom. Zarząd miasta na Kapitolu dodał, że konieczne jest udanie się na wybory najpóźniej na godzinę przed zamknięciem lokali o godz. 23.

Do dodatkowego chaosu doszło w komisji w rzymskiej dzielnicy Parioli, gdzie okazało się, że 36 wyborców dostało karty z nazwiskami kandydatów z innego okręgu i na nich głosowali. Gdy jeden z wyborców zauważył ten błąd, członkowie komisji zaczęli szukać wszystkie te osoby w domach, by wezwać je na ponowne głosowanie - podał dziennik "Il Messaggero" na swojej stronie internetowej.

W lokalu wyborczym w szkole przy ulicy Grotta Perfetta w Rzymie wyborcy czekają długo pod dachem na dziedzińcu, by wejść do komisji. "Przyszedłem w deszczu na piechotę i to mocno spanikowany sondażami wyborczymi. Wskazywały one, że może dojść do chaosu, bo nikt nie wygra. Nie wiem, czy mój głos pomoże" - powiedział PAP 40-letni Stefano.

Młoda kobieta o imieniu Filomena przyznała: "Przyszłam z nadzieją, że będzie dalej, tak jak jest. Nie chcę żadnych zmian".

"Mam nadzieję, że przynajmniej mieszkańcy Rzymu nie zagłosują na populistów z Ruchu Pięciu Gwiazd. Oni rządzą naszym miastem i gdzie się nie obejrzeć to katastrofa" - dodał inny mężczyzna w kolejce do głosowania.

>>> Czytaj też: Włochy: Migracja, walka z kryzysem, miejsca pracy - tematy kampanii przed wyborami