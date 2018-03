Unimot ma porozumienie z Star Charge z Chin ws. współpracy w elektromobilności



Warszawa, 05.03.2018 (ISBnews) - Unimot rozważa rozszerzenie oferty produktowej grupy o stacje do ładowania pojazdów elektrycznych i podpisał w tym zakresie wstępne porozumienie z Wanbang Charge Equipment Co. Ltd. (Star Charge) - największym niezależnym operatorem stacji ładowania pojazdów EV w Chinach, podała spółka.

"Rozwój projektu elektromobilności w Polsce jest w dużej mierze uwarunkowany infrastrukturą, czyli dostępem do stacji zasilania pojazdów elektrycznych. Mając to na uwadze, jak również realizując plan ekspansji marki AVIA na rynku paliwowo-energetycznym, zwróciliśmy się do znanego dostawcy rozwiązań dla pojazdów elektrycznych, czyli firmy Star Charge. Na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy naszymi firmami będziemy negocjować warunki współpracy w zakresie dystrybucji urządzeń SC w Polsce oraz w innych krajach Unii Europejskiej. Nie ukrywam też, że jesteśmy zainteresowani zakupieniem licencji na oprogramowanie do zarządzania siecią SC i aplikacją mobilną dla użytkowników pojazdów elektrycznych" - powiedział prezes Maciej Szozda, cytowany w komunikacie.

W ramach zawartego porozumienia Unimot przeanalizuje też możliwość produkowania ładowarek elektrycznych w oparciu o rozwiązania Star Charge, jak również uruchomienie wspólnego centrum badawczo-rozwojowego w celu rozwoju tych technologii, podano dalej.

Firma Star Charge to największy w Chinach dostawca punktów ładowania pojazdów elektrycznych. Dysponuje siecią ponad 4 tys. punktów ładowania pojazdów elektrycznych, z której korzysta ponad 400 tys. aktywnych użytkowników. Firma jest też właścicielem unikalnej platformy IT do zarządzania systemem stacji ładujących i obsługi klienta. Ambicją Star Charge jest ekspansja na nowe rynki poprzez sprzedaż urządzeń oraz rozwiązań IT dedykowanych dla pojazdów elektrycznych, podano też w materiale.

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect.

(ISBnews)