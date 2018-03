Przychody TXM spadły o 3% r: r do ok. 21 mln zł w lutym



Warszawa, 06.03.2018 (ISBnews) - Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez Grupę TXM wyniosła ok. 21 mln zł w lutym 2018 r., co oznacza spadek o 3% r/r, podała spółka. W okresie styczeń-luty br. sprzedaż zrealizowana przez Grupę TXM wyniosła ok. 45 mln zł i była 2% niższa niż w roku poprzednim.

"Przychody ze sprzedaży towarów zrealizowane poprzez sklep internetowy www.txm.pl w lutym 2018 roku wyniosły ok. 0,6 mln zł, co oznacza spadek o 3% w stosunku do lutego 2017 roku. W ujęciu narastającym sprzedaż sklepu internetowego wyniosła ok. 1,3 mln zł i była na identycznym poziomie co w tożsamym okresie roku poprzedniego" - czytamy w komunikacie.

Spółka podkreśliła, że na początku roku zakończyła rekrutacje na najwyższych stanowiskach menadżerskich, przebudowała zespół i całą uwagę skupia obecnie na działaniach strategicznych, mających na celu przywrócenie rentowności TXM.

"Luty był kolejnym miesiącem, w którym optymalizowaliśmy nasze działania operacyjne. Sprzedaż, którą osiągnęliśmy, nie do końca nas zadowala - bez wątpienia jednym z powodów takiego stanu rzeczy była mroźna pogoda, która w drugiej połowie ubiegłego miesiąca nie sprzyjała zakładanemu wzrostowi liczby klientów w naszych sklepach. Widzimy jednak, że poszczególne procesy w naszej spółce zachodzą coraz sprawniej i jesteśmy przekonani, że wkrótce zobaczymy ich pozytywny wpływ na wyniki Grupy. TXM jest przygotowany na poprawę sprzedaży w kolejnych miesiącach" - skomentował prezes Marcin Gregorowicz, cytowany w komunikacie.

"Kontynuujemy starania w zakresie optymalizacji kosztów. W lutym wykonaliśmy ważny krok w obszarze zmiany planowania etatyzacji i wynagrodzeń w sklepach. Ten projekt pozwoli na lepsze skorelowanie kosztów funkcjonowania sklepów z sezonowością sprzedaży naszej grupy. W dalszym ciągu realizujemy szereg innych procesów optymalizacji i dostosowania kosztów - nie tylko funkcjonowania sklepów, ale również centrali oraz logistyki" - dodała wiceprezes Agnieszka Smarzyńska, także cytowana w komunikacie.

Sieć TXM na koniec lutego składała się z 397 sklepów własnych o łącznej powierzchni 105,5 tys. m2 i była o 4% większa niż rok wcześniej. Grupa prowadzi sieci sklepów w Polsce, Rumunii i na Słowacji.

Grupa TXM jest właścicielem sieci TXM textilmarket - drugiej największej na polskim rynku sieci odzieżowych sklepów dyskontowych. Jego większościowym akcjonariuszem jest Redan. Spółka jest notowana na GPW od grudnia 2016 r. Redan opiera się na dwóch filarach: dyskontowym (sieć sklepów Textilmarket) oraz modowym (marki Top Secret, Troll oraz - od 2011 r. - Drywash). Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)