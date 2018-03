Alior uruchomi akceleracyjny fundusz inwestycyjny w VI, zarządzający 30 mln zł



Warszawa, 06.03.2018 (ISBnews) - Alior Bank uruchomi w czerwcu br. fundusz inwestycyjny, który będzie inwestował w spółki fintechowe, wspierające strategię banku. Fundusz o charakterze akceleracyjnym będzie dysponował kwotą 10 mln zł rocznie tj. 30 mln zł w perspektywie obowiązywania strategii 'Cyfrowego buntownika', poinformował ISBnews prezes Michał Chyczewski.

Fundusz inwestycyjny będzie elementem 'ekosystemu', obejmującego iLab oraz akcelerator Alior Banku.

"W czerwcu br. wystartuje program akceleracyjny dla startupów, działających w obszarze 'otwartej bankowości' (open banking), wykorzystujących API, głównie te wynikające z dyrektywy PSD2, ale nie tylko. Planujemy zaprosić ok. 7-8 startupów do pierwszej edycji. Nabór do pierwszej edycji bank planuje rozpocząć w kwietniu" - powiedział ISBnews prezes.

W ramach oferty startupy otrzymają mentoring, technologiczną platformę testową API i przestrzeń do pracy w nowo otwieranym przez iLab biurze w Warsaw Spire. Uczestnicy akceleratora otrzymają też finansowanie poprzez fundusz inwestycyjny.

Fundusz Aliora będzie inwestował w spółki fintech na wczesnym etapie rozwoju, wspierające strategię banku.

"Fundusz będzie dysponował kwotą w wysokości 10 mln zł rocznie, czyli 30 mln zł w horyzoncie strategii 'Cyfrowego buntownika'. Inwestycje będę realizowane w horyzoncie 10 lat" - powiedział także Chyczewski.

Alior Bank zakłada, że w pierwszym roku działalności w akceleratorze znajdzie się 7-8 spółek, a fundusz zrealizuje 3 inwestycje.

"Dążymy do tego, by wyinkubować dojrzały ekosystem innowacyjności, którego elementem będzie inkubacja wewnętrzna, ale interesuje nas również inkubacja projektów z firmami, które powstają poza bankiem" - powiedział Chyczewski podczas konferencji inaugurującej działalność platformy Bankovo, w którą bank zainwestował 30 mln zł.

Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r.

Agnieszka Morawiecka

(ISBnews)