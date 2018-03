Bloober Team ma umowę z Gun Media na produkcję i wydanie nowej gry



Warszawa, 07.03.2018 (ISBnews) - Bloober Team podpisał umowę z Gun Media dotyczącą produkcji i wydania nowej, jeszcze nieanonsowanej gry o roboczym tytule H2O, która trafi do sprzedaży w 2019 r., poinformowała spółka. Zawarcie umowy z Gun Media będzie miało istotny wpływ na wyniki finansowe spółki za rok 2018 oraz kolejne lata.

"Pracowaliśmy nad tym projektem od kilku miesięcy. Szczegóły finansowe umowy są objęte klauzulą poufności, ale mogę powiedzieć, że to największa umowa w historii spółki. Bloober Team będzie otrzymywał wynagrodzenie typu advance, sukcesywnie, wraz z realizacją kolejnych kamieni milowych zapisanych w umowie" - powiedział prezes Bloober Team Piotr Babieno, cytowany w komunikacie.

Dodatkowo, umowa przewiduje, że Bloober Team będzie partycypował w zyskach z gry od pierwszej sprzedanej sztuki.

"Wydawcą będzie firma Gun Media, wydawca gry Friday's 13th, opartej na kultowym horrorze o tym samym tytule (...). Współpraca obu spółek znakomicie wpisuje się w strategie obu firm, a połączenie unikalnego know - how obu partnerów ma szansę zaowocować znakomitą produkcją" - czytamy w komunikacie.

Zawarcie umowy z Gun Media będzie miało istotny wpływ na wyniki finansowe spółki za rok 2018 oraz lata następne, podano również.

Bloober Team to niezależny producent gier wideo, założony w 2008 r. Spółka jest notowana na NewConnect od czerwca 2011 r.

(ISBnews)