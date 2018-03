PGE ma ambicję budowy do 2500 MW mocy morskich farm wiatrowych



Warszawa, 07.03.2018 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczne (PGE) byłaby zainteresowana budową morskich farm wiatrowych o łącznej mocy nawet do 2500 MW w perspektywie 2030 r., poinformował prezes Henryk Baranowski.



"Apetyty mamy zdecydowanie większe [niż 1000 MW], życie pokaże, jakie będziemy w stanie realizować. 2030 rok to graniczna perspektywa. Nasz apetyt to mniej więcej 2500 MW do 2030 r., ale jest wiele znaków zapytania" - powiedział Baranowski podczas konferencji prasowej.

Poinformował też, że na dziś projekt budowy ok 1000 MW ma być realizowany samodzielne przez PGE.

"Na dziś będziemy realizować ten projekt sami, ale jeśli uznamy że partnerstwo przyniesie korzyść, to nie wykluczamy żadnych partnerstw" - dodał prezes.

Prezes poinformował dziś wcześniej, że szacuje koszt budowy morskich farm wiatrowych o mocy ok. 1 000 MW na ok. 12-14 mld zł, z czego ok. 1/3 tej kwoty to koszty przyłącza.

Udział Grupy PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi ok. 40%, natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)