Ronson: Ambicją jest ponad 800 sprzedanych mieszkań w br., pomóc może Ursus



Warszawa, 08.03.2018 (ISBnews) - Ronson wyznaczył cel sprzedażowy na br. na poziomie ponad 750 lokali, jednak ma ambicję, by przy odpowiednio wczesnym uruchomieniu inwestycji w warszawskim Ursusie liczba ta przekroczyła ubiegłoroczne 815 szt., poinformował członek zarządu, dyrektor sprzedaży i marketingu Andrzej Gutowski.

"Chcemy zrobić 800-plus, nie jest naszą ambicją, by w tym roku, przy dobrym rynku, sprzedać mniej niż w 2017 r., ale to będzie zależało od otwarcia Ursusa. Liczę tam na mocne otwarcie sprzedażowe" - powiedział Gutowski podczas konferencji prasowej.

"Mój plan osobisty, to by 'zrobić' więcej niż 800" - dodał. Jednocześnie wskazał, że termin otwarcia inwestycji w Ursusie, który sprzyjałby realizacji tego planu to "okolice lipca-sierpnia".

Potencjał gruntów posiadanych przez Ronsona w tej warszawskiej dzielnicy to ok. 1 600 mieszkań. W I etapie spółka planuje tam zaoferować ok. 150 mieszkań.

Gutowski poinformował też, że spodziewa się, że w 2019 r. sprzedaż Ronsona wyrówna się pomiędzy Warszawą i łącznie pozostałymi miastami (Poznań, Szczecin i Wrocław).

"Może nie w 2018, ale w 2019 może się okazać, że miasta poza Warszawą 'wylądują' na poziomie pół na pół, albo nawet przewyższą Warszawę" - powiedział dyrektor.

"Chcemy otwierać kolejne lokalizacje, do niedawna szło to opornie, ale koniec 2016 i cały 2017 pokazał, że potencjał tam [w miastach poza Warszawą] jest. Więc sprzedażowo w 2019 będzie balans Warszawa - reszta. Większego wpływu na wyniki to jednak mieć nie będzie" - kontynuował członek zarządu.

Podtrzymał też, że Ronson chce utrzymywać poziom oferty między 1 000 - 1 100 lokali, co pozwoli na roczne sprzedaże na poziomie ok. 800 jednostek. Pierwszym uzupełnieniem oferty (która na koniec 2017 r. liczyła 976 lokali, a teraz spadła do ok. 800 sztuk) będzie wg Gutowskiego najprawdopodobniej inwestycja przy ul. Świerzawskiej w Poznaniu.

Prezes Nir Netzer informował dziś wcześniej w komunikacie, że Ronson Development planuje przekazać nabywcom około 800 mieszkań oraz zawrzeć nowe umowy sprzedaży obejmujące ponad 750 lokali w 2018 r.

W 2017 r. Ronson przekazał klientom rekordową w historii spółki liczbę 833 lokali, czyli o 7% więcej niż rok wcześniej, kiedy wydał klucze do 781 lokali. 584 lokali zostało przekazanych w ubiegłym roku w inwestycjach objętych pełną konsolidacją, natomiast 249 lokali w projekcie City Link I, w którym Ronson ma 50-proc. udział.

Ronson to spółka deweloperska notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

(ISBnews)