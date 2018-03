Zysk netto AmRest Holdings zmniejszył się r: r do 182,28 mln zł w 2017 r.



Warszawa, 09.03.2018 (ISBnews) - AmRest Holdings odnotował 182,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 190,56 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 266,88 mln zł wobec 268,17 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody sięgnęły 5 265,51 mln zł w 2017 r. wobec 4 207,37 mln zł rok wcześniej.

"Sprzyjające trendy konsumenckie, silna pozycja naszych marek, dynamiczny rozwój organiczny oraz duża aktywność w obszarze M&A pozwoliły nam zwiększyć przychody Grupy AmRest o 25% w 2017 roku oraz umocnić marże na większości głównych rynków. Nasz biznes bazowy (wyłączając wpływ transakcji M&A) po raz kolejny osiągnął 20% wzrost zyskowności na poziomie EBITDA, stawiając nas w czołówce dynamicznie rosnących firm restauracyjnych w Europie. Dbając o zrównoważony rozwój, w minionym roku konsekwentnie realizowaliśmy strategię podwojenia wielkości biznesu w ciągu trzech lat, opartą na trzech głównych filarach: dynamicznym wzroście biznesu bazowego, akwizycjach oraz inwestycjach w platformę cyfrową" - napisał zarząd w liście do akcjonariuszy.

Jak wskazano, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, grupa istotnie przyspieszyła tempo wzrostu organicznego otwierając 210 nowych lokali (wobec 146 rok wcześniej). Kontynuując ekspansję sieci KFC i La Tagliatella, zwiększyła także inwestycje w marki Starbucks i Pizza Hut.

"Dynamiczny rozwój tej ostatniej zawdzięczamy przede wszystkim udanemu wdrożeniu innowacyjnego konceptu Pizza Hut Express. Obecnie restauracje tego formatu funkcjonują już na czterech naszych rynkach, a dalszy ich rozwój będzie wspierany posiadaną licencją master-franczyzy na Europę Środkową, Niemcy i Francję. W przyszłości zamierzamy rozwijać się jeszcze szybciej, dostrzegając dużą przestrzeń do wzrostu na obecnych rynkach. Solidne wyniki nowych restauracji, usprawniony proces doboru lokalizacji i poprawa efektywności alokowania kapitału pozwalają nam obecnie planować otwarcie 300 restauracji w 2018 roku" - dodano w liście do akcjonariuszy.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 44,99 mln zł wobec 45,8 mln zł zysku rok wcześniej.

AmRest Holdings SE jest największą niezależną firmą prowadzącą sieci restauracji w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka rozwija również działalność w m.in. Europie Zachodniej, Rosji oraz Chinach. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.

(ISBnews)