BGŻ BNP Paribas interesuje się fintechami zwiększającymi cyfrowe zaangażowanie



Londyn, 09.03.2018 (ISBnews) - BGŻ BNP Paribas interesuje się szczególnie projektami fintech, które pozwolą zwiększyć cyfrowe zaangażowanie klientów w obliczu PSD 2, poinformował dyrektor zarządzający BGŻ BNP Paribas Piotr Marciniak.

„Wśród projektów fintech interesują nas szczególnie elementy, które pozwolą zwiększyć cyfrowe zaangażowanie, zaprosić klientów i utrzymać ich dzięki bezpośredniej, angażującej relacji. Jest to aktualnie kluczowe, zwłaszcza, że rynek się otwiera w efekcie PSD2"- powiedział dziennikarzom Marciniak podczas Finovate 2018 London.

„Z Finovate 2018 w Londynie wracam z listą ciekawych projektów. Znamienne jest, że w Polsce każda konferencja fintech jeszcze stoi pod znakiem PSD2. Natomiast tu w Londynie PSD2 to już naturalne środowisko, w jakim fintechy rozwijają swoje projekty" - dodał dyrektor.

Jak zauważył, wśród ciekawych projektów prezentowanych podczas konferencji coraz więcej mówi się o danych i ich wykorzystaniu do obsługi klientów, jak i doradców klienta. Dane są coraz częściej wykorzystywane do inwestowania.

Jako interesujące projekty fintech z potencjałem dla instytucji finansowych wskazał również „voice banking", czyli wykorzystanie głosu do transakcji bankowych, OCR dokumentów, videochat, wykorzystanie popularnych komunikatorów w relacjach z bankiem (czego jak zauważył nie ma w Polsce w narzędziach front-end).

Jako perspektywiczne Marciniak wskazał ponadto rozwiązania „smart advisory".

Zapytany o potencjał rozwoju chmury obliczeniowej dyrektor BGŻ BNP Paribas stwierdził, że wciąż dużo zależy od regulatorów, a rozwiązania „on premise" wciąż uważane są za bezpieczniejsze.

„Badamy chmurę, ale to skomplikowany temat, potencjał do obniżenia kosztów, jakie oferuje, jest interesujący, ale musimy pamiętać o odpowiedzialności instytucji za depozyty klientów"- zaznaczył Marciniak.

„Wyzwaniem dla wielu rozwiązań fintech jest ich integracja z bankami i bieżące zasilanie danymi. Dlatego spodziewam się zwiększenia liczby inwestycji w platformy mające na celu ułatwienie integracji systemów bankowych z rozwiązaniami fintech"- dodał Robert Stanikowski z Boston Consulting Group.

Bank BGŻ BNP Paribas jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW.

(ISBnews)