Alior Bank wystąpił do KNF o zgodę na powołanie K. Sułkowskiej na prezesa banku



Warszawa, 13.03.2018 (ISBnews) - Wiceprezes kierujący Alior Banku, Michał Jan Chyczewski, złożył rezygnację z dotychczas pełnionej funkcji, poinformował bank. Na tym stanowisku zastąpiła go wiceprezes Alior Banku Katarzyna Sułkowska, która upoważniła przewodniczącego rady nadzorczej do podpisania wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o wyrażenie zgody na powołanie Katarzyny Sułkowskiej na prezesa banku.

Ponadto rada nadzorcza powołała Marcina Jaszczuka na stanowisko wiceprezesa Alior Banku, podano w komunikacie.

Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa banku miały wartość 69,5 mld zł na koniec 2017 r.

(ISBnews)