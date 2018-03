Prezes BGŻ BNP Paribas liczy na 'istotnie' szybszy wzrost zysku niż aktywów



Londyn, 14.03.2018 (ISBnews) - Bank BGŻ BNP Paribas ma szanse na "istotnie" szybszy wzrost zysku netto niż sumy bilansowej, poinformował ISBnews kierujący Bankiem BGŻ BNP Paribas Przemysław Gdański.

"Chciałbym, żeby zysk zawsze rósł szybciej niż suma bilansowa. W naszym przypadku wydaje mi się to bardzo realistyczne. Mamy swoją specyfikę jako bank, który zakończył procesy integracyjne dopiero pod koniec zeszłego roku, więc zakładam, że zysk będzie rósł istotnie szybciej niż suma bilansowa" - powiedział Gdański w rozmowie z ISBnews w kuluarach VII edycji Polish Economic Forum 2017 (PEF) w Londynie, zorganizowanego przez polskich studentów z London School of Economics, zrzeszonych w "LSE SU Polish Business Society". Agencja ISBnews była patronem medialnym Forum.

Gdański wskazał, że w ramach strategii rozwoju, z pominięciem wątków konsolidacyjnych, bank zakłada szybszy niż rynkowy wzrost, zarówno przychodów, jak i udziałów rynkowych.

"Zakładamy szybszy od rynkowego wzrost właściwie w każdym z segmentów, a najbardziej w segmencie detalicznym, gdzie dysponując dużą siecią oddziałów mamy relatywnie niskie udziały rynkowe. W efekcie zakładamy systematyczne poprawianie kluczowych wskaźników, czyli przede wszystkim C/I i ROE. Planujemy również, że w okolicach roku 2020 te kluczowe parametry będą nas plasowały na poziomie solidnych banków. Chciałbym, żebyśmy w 2020 r. zarabiali tyle, żeby pokrywać koszt kapitału" - powiedział p.o. prezesa.

Zaktualizowana strategia BGŻ BNP Paribas ma zostać zaprezentowana jeszcze w tym półroczu.

"Wątek technologiczny, o którym banki tak wiele mówią podczas obecnego Forum, jest dla nas ważny, ale on absolutnie nie wyczerpuje DNA banku. Dysponujemy rozległą siecią, często nasze placówki są w mniejszych miejscowościach, gdzie jesteśmy wiodącym bankiem dla lokalnej społeczności. Wiemy, że mamy bardzo wielu lojalnych klientów, którzy są z nami od wielu lat, nawet pokoleniowo. Chcemy na pewno o nich zadbać. Nie będziemy ich absolutnie przymuszać, żeby przenosili się do kanałów zdalnych, a jednocześnie chcemy kontynuować rozwój naszych alternatywnych kanałów - zarówno bankowość internetową, jak i mobilną" - powiedział Gdański.

Obecnie w obszarze rozwiązania omnichannel bank przygotowuje nowe rozwiązanie z firmą BackBase.

"Zapewne w przyszłym roku zaoferujemy naszym klientom kolejne rozwiązania w obszarze bankowości internetowej, które będą lepsze i ciekawsze, niż oferują nasi konkurenci. Klient powinien być w centrum naszej uwagi i to on powinien wybrać kanał komunikacji z bankiem. W związku z tym musimy zadbać zarówno o kanały zdalne - internetowy i mobilny - ale też o jakość kontaktu bezpośredniego z klientem" - powiedział p.o. prezesa.

"Naszą aspiracją jest bycie bankiem wielokanałowego dostępu, troszczącym się o wszystkich klientów, jakich mamy i którzy do nas przyjdą, z ofertą cyfrową na poziomie najlepszych banków na rynku. I nad tym pracujemy" - podsumował Gdański.

Bank BGŻ BNP Paribas odnotował 279,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 76,86 mln zł zysku rok wcześniej.

Bank BGŻ BNP Paribas jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW. Na koniec 2017 r. jego aktywa wyniosły 72,75 mld zł.

Tomasz Oljasz

(ISBnews)