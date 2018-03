Energa liczy na utrzymanie wzrostu EBITDA w 2018 r.



Warszawa, 15.03.2018 (ISBnews) - Energa liczy, że uda się utrzymać tendencję wzrostową całorocznej EBITDA w 2018 r., poinformował wiceprezes ds. finansowych Jacek Kościelniak.

"Jeśli spojrzymy na EBITDA w latach 2017, 2016 i wcześniejszych, to w ostatnich dwóch latach nastąpił wzrost" - powiedział Kościelniak dziennikarzom.

Zwrócił uwagę na czynniki takie, jak zmiany regulacyjne i pracę Elektrowni Ostrołęka B w wymuszeniu, a także na postępy Programu Poprawy Efektywności.

"Na tej podstawie śmiem twierdzić, że utrzymamy tę wzrostową tendencję" - powiedział wiceprezes.

W 2017 r. wynik EBITDA grupy sięgnął 2 160 mln zł wobec 2 027 mln zł rok wcześniej.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW.

