PZU liczy, że 'niebawem' pozna wyniki analiz dot. współpracy Pekao i Alior Banku



Warszawa, 15.03.2018 (ISBnews) - Rozmowy na temat współpracy Banku Pekao i Alior Banku wciąż trwają i PZU liczy, że niedługo będą znane wyniki tych analiz. Ubezpieczyciel wyklucza scenariusze, które byłyby z korzyścią dla jednego banku z grupy kosztem drugiego, poinformował prezes PZU Paweł Surówka.

"Rozmowy trwają, ufamy, że niedługo wyniki tych rozmów poznamy" - powiedział Surówka podczas konferencji prasowej.

"W tym momencie banki badają poszczególne formy współpracy. My jesteśmy za tym - i ogłosiliśmy też to w naszej strategii - aby wykorzystywać wszelkie możliwe synergie w ramach grupy, ponieważ uważamy, że one budują wartość wszystkich akcjonariuszy. Czy jest jakiś scenariusz, pośród tych, które są obecnie analizowane, który przekonałby nas do tego, żeby zmienić aktualny stan, czyli to, że obydwie spółki są niezależnymi podmiotami giełdowymi, które nie pracują ze sobą inaczej, niż przy jakichś dorywczych projektach jak np. Polskie Forum Inwestycyjne w Nowym Jorku - to będzie naprawdę zależało od wielu faktorów. Przede wszystkim od synergii, które z tego będą wynikać" - powiedział także prezes.

Dodał, że na dziś grupa PZU nie jest w posiadaniu analiz, które by wynikały z prac realizowanych przez Pekao i Alior Bank.

"Grupa PZU jest akcjonariuszem jednego i drugiego banku i naszym interesem jest dbanie o to, by wartość jednego i drugiego banku rosła, stąd my wykluczamy scenariusze, które byłyby z korzyścią dla jednego banku na koszt drugiego. Jeżeli będzie jakiś scenariusz, który będzie budował warość dla akcjonariuszy wszystkich trzech podmiotów, będziemy za nim szli" - podkreślił Surówka.

W dzisiejszych czasach tego typu procesy są bardzo mocno uwarunkowane regulacjami MAR, co znaczy, że akcjonariusze będą musieli być informowani przez banki o kolejnych postępach tych prac, podsumował.

Zarówno Bank Pekao, jak i Alior Bank są kontrolowane przez PZU. Udział PZU w kapitale Pekao wynosi 20%, zaś 12,8% należy do Polskiego Funduszu Rozwoju. Z kolei PZU SA, PZU Życie oraz TFI PZU posiadają łącznie 32,22% udziałów w kapitale Alior Banku.

Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi.

(ISBnews)