Huawei:43% konsumentów uważa że sztuczna inteligencja ułatwi życie jako asystent



Warszawa, 16.03.2018 (ISBnews) - Wśród Polaków rośnie świadomość istnienia sztucznej inteligencji, ale mała jest ich wiedza na temat jej praktycznych zastosowań, wynika z badania przeprowadzonego przez InFuture Institute na zlecenie Huawei. 43% konsumentów uważa, że sztuczna inteligencja ułatwi ludziom życie, pełniąc rolę swego rodzaju osobistego asystenta.

"Badanie przeprowadzone przez InFuture Institute na zlecenie Huawei pokazuje, że znajomość pojęcia sztucznej inteligencji wśród konsumentów w ciągu ostatnich 2 lat wzrosła - z 31% w 2016 roku do 38% w roku 2018. Wzrost widać zwłaszcza w grupie osób, które określiły siebie jako zainteresowane nowymi technologiami. W ślad za tą deklaracją idzie jednak stosunkowo niewielka świadomość zastosowań AI w określonych produktach, usługach czy rozwiązaniach internetowych. Wykorzystanie AI najczęściej kojarzone jest z inteligentnymi samochodami (51%), głosową komunikacją ze smartfonem, podawaniem komend (41%), rozpoznawaniem fotografowanych obiektów przez smartfony (32%) oraz rozpoznawaniem obrazów (26%)" - powiedziała Natalia Hatalska z InFuture Institute podczas kongresu Huawei Rozmowy o Przyszłości.

Badanie pokazało, że choć rozwiązania oparte na AI są coraz bardziej znane, nie jest to równoznaczne ze wzrostem świadomość istnienia samej AI w tych rozwiązaniach. Nawet tak powszechne narzędzia, jak wyszukiwarka Google czy algorytmy programów antyspamowych są kojarzone z AI w mniejszym stopniu niż przed dwoma laty - spadek przekracza 10 pkt proc.

W ankiecie zbadano stosunek Polaków do sztucznej inteligencji, wyróżniając konsumentów oraz firmy. Przedstawiciele obydwu grup częściej wskazywali na pozytywne skutki działania AI niż na ewentualne negatywne konsekwencje wynikające z jej zastosowania.

"43% konsumentów zadeklarowało, że ich zdaniem sztuczna inteligencja ułatwi ludziom życie, pełniąc rolę swego rodzaju osobistego asystenta (wyręczając nas np. w odpowiadaniu na e-maile, wyszukiwaniu informacji czy dokonywaniu rezerwacji). Prawie 1/3 wskazała, że AI zaoszczędzi nam czas oraz uwolni od wielu codziennych obowiązków" - wymieniła Hatalska.

Wskazała, że badanie pokazało ponadto, iż na ten moment jako konsumenci praktycznie nie dostrzegamy możliwości, jakie sztuczna inteligencja może dać nam w kontekście zawodowym, na rynku pracy. Inaczej sytuacja kształtuje się wśród przedstawicieli firm - według nich, AI przyczyni się przede wszystkim do powstania zupełnie nowych zawodów (37%). W drugiej kolejności zdejmie z nas obowiązek wykonywania wielu zadań.

Raport wskazuje, że ewentualne negatywne konsekwencje wynikające z wdrożenia rozwiązań bazujących na sztucznej inteligencji wskazywane były przez zdecydowanie mniejszą grupę badanych. Jedynie co dziesiąty konsument oraz co piąty przedstawiciel firmy zadeklarowali, że AI wymknie się ludziom spod kontroli lub zabierze im pracę.

"Co warto podkreślić, na przestrzeni ostatnich dwóch lat wśród konsumentów widać zmniejszenie obaw związanych ze sztuczną inteligencją - mniej z nas boi się odebrania pracy (22% w 2016 wobec 9% w 2018) oraz tego, że sztuczna inteligencja wymknie się nam spod kontroli (18% w 2016 wobec 7% w 2018)" - podsumowała przedstawicielka InFuture.

Kongres Huawei Rozmowy o Przyszłości to pierwsza z corocznych konferencji, które będą zachęcać do merytorycznej debaty nad wyzwaniami świata nowych technologii. Tegoroczną edycję poświęcono przyszłości sztucznej inteligencji i zmianom, jakie niesie ona konsumentom i przedsiębiorcom. Podczas otwarcia zaprezentowano najnowsze wyniki badania na temat postaw Polaków wobec AI, przeprowadzonego przez InFuture Institute na zlecenie Huawei.

Kolejne panele dedykowano szeroko pojętej digitalizacji, rosnącej konsumpcji mediów na urządzeniach mobilnych i tzw. Internecie rzeczy, któremu prognozowany jest gwałtowny rozwój w momencie wprowadzenia sieci 5G. Przygotowano również panel poświęcony znaczeniu AI i nowych technologii w komunikacji marketingowej - wykorzystaniu robotów, algorytmów i uczenia maszynowego w budowaniu marek oraz przywiązaniu ludzi do smartfonów, z komentarzem socjologów na temat pozytywnych i negatywnych skutków tego zjawiska, w oparciu o badanie Ipsos dla Huawei obejmujące ponad 20 krajów regionu.

(ISBnews)