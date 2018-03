Zysk netto Cherrypick Games wyniósł 4,3 mln zł w 2017 r.



Warszawa, 16.03.2018 (ISBnews) - Cherrypick Games zanotował przychody w wysokości 15,7 mln zł, 6,2 mln zł EBITDA i 4,3 mln zł zysku netto w 2017 r., podała spółka.

"Wiedzieliśmy, że 'My Hospital' to potencjalny hit, który może wynieść naszą spółkę na wyższy poziom. Świetna praca całego zespołu sprawiła, że stało się to jeszcze szybciej, niż zakładaliśmy. Doświadczenia, jakie zdobyliśmy to dla nas fundament, na którym budujemy kolejne projekty" –-powiedział prezes Cherrypick Games Marcin Kwaśnica, cytowany w komunikacie.

W grudniu 2017 roku spółka podwyższyła prognozę dla wskaźnika EBITDA za rok obrotowy 2017 do kwoty 6,1 mln zł z 4,4 mln zł wcześniej,

W lutym 2018 roku spółka poinformowała, że ustaliła z fińskim Kuu Hubb Oy warunki, na których może sprzedać prawa do gry "My Hospital". Zgodnie z nimi, Kuu Hubb przejmie na siebie koszty hostingu, marketingu, oprogramowania i utrzymania gry, a polskie studio będzie ją rozwijać do końca I półrocza 2021 r. Kuu Hubb zapłaci 2,6 mln euro, a Cherrypick Games otrzyma udział w przyszłych przychodach z My Hospital, podała spółka.

"Dzięki tej umowie zespół zaangażowany w prace nad 'My Hospital' będzie znacznie mniejszy, a my będziemy mogli się skoncentrować na kolejnych projektach. Szczególnie ważna jest dla nas gra 'Beauty', która ma jeszcze większy potencjał komercyjny niż 'My Hospital'" - powiedział prezes.

Jak podała spółka, 12 marca rozpoczął się tzw. soft launch gry "MatchUp Friends". Gra została wydana na kilku wybranych rynkach, w celu zbadania reakcji i zachowań graczy. Równocześnie Cherrypick Games rozpoczęło już prace nad kolejnym projektem dedykowanym dla kobiet (podobnie jak "My Hospital" i "Beauty"), którym jest gra pod roboczym tytułem „Fashion". Najważniejszym projektem dla spółki jest jednak "Beauty", które będzie miało debiut jeszcze w tym roku.

"W zeszłym roku spółka pozyskała z oferty publicznej 6,21 mln zł, które przeznaczy na 'Beauty', a także inne projekty: 'MatchUp Friends' oraz 'Crime'. Tytuły 'Beauty' i 'Crime' będą adresowane głównie do grających pań" - czytamy także.

Cherrypick Games to producent gier mobilnych oraz na platformy PC i konsole. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od listopada 2017 r.

(ISBnews)