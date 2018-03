Zysk netto Cognor wzrósł r: r do 47,6 mln zł w 2017 r.



Warszawa, 19.03.2018 (ISBnews) - Cognor odnotował 47,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 4,01 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 99,21 mln zł wobec 59,4 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 789,28 mln zł w 2017 r. wobec 1 377,35 mln zł rok wcześniej.

"Dalsza poprawa rynku przejawiająca się wyższym popytem i wzrostem cen skutkuje znacznie wyższymi skonsolidowanymi przychodami - o 29,9%. Wyprodukowaliśmy 7,8% więcej ton stali surowej i sprzedaliśmy 15,9% więcej ton złomu stalowego, półproduktów i wyrobów gotowych w porównaniu do 2016 r. Wzrost ten był wspierany przez rosnące ceny zarówno złomu, półproduktów jak i wyrobów gotowych. Cena naszych półproduktów i wyrobów gotowych wyprodukowanych w hucie FERR wzrosła odpowiednio 26,9% i 16%, a analogiczne ceny dla produkcji HSJ poprawiła się identycznie w odniesieniu do półproduktów i 16,4% w przypadku wyrobów gotowych. Cognor zanotował znaczną poprawę zysku brutto - o 67,7 mln zł i 45,6% [do 216,24 mln zł], EBIT - 39,8 mln zł i 67,0% oraz EBITDA - 42,1 mln zł i 42,8% [do 140,54 mln zł]" - czytamy w raporcie.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 46,12 mln zł wobec 2,36 mln zł straty rok wcześniej.

Cognor Holding powstał w 1991 roku, zajmując się na początku działalnością w obszarze handlu wyrobami hutniczymi. Od 1997 roku jest podmiotem notowanym GPW, a od roku 2006 stała się częścią większej grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką holdingową grupy kapitałowej obejmującej kilkanaście podmiotów działających głównie na terenie Polski.

