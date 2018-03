S4E miał wstępnie 791,5 tys. zł straty netto w 2017 r.



Warszawa, 20.03.2018 (ISBnews) - S4E - spółka zależna ABC Data - odnotował 791,5 tys. zł straty netto w 2017 r. podała spółka prezentując wstępne dane.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły wstępnie 239,63 mln zł, zysk operacyjny sięgnął 861 tys. zł, wynik EBITDA wyniósł 3,07 mln zł. Zysk brutto na sprzedaży - 19,2 mln zł, podano w komunikacie.

"Do znaczącego wzrostu przychodów emitenta w 2017 roku (o blisko 30% w stosunku do roku poprzedniego) oraz wypracowania istotnie wyższego zysku brutto na sprzedaży przyczyniły się: pozytywna dynamika sprzedaży projektów z posiadanego portfolio produktowego, znaczące inwestycje w rozwój kompetencji inżynierów i konsultantów oraz inwestycje w rozwój nowych linii produktowych" - czytamy dalej w komunikacie.

Na wynik finansowy netto spółki wpłynęło przede wszystkim dostosowanie się do zasad odpisów aktualizacji należności przeterminowanych obowiązujących w Grupie Kapitałowej ABC Data, podano również.

Raport roczny za 2017 rok zgodnie z harmonogramem zostanie opublikowany 21 marca 2018 r.

S4E to dystrybutor value added distribution (VAD), przejęty w w2016 r. przez ABC Data.

ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)