PKN Orlen rozszerzył ofertę carsharingu o 10 stacji



Warszawa, 20.03.2018 (ISBnews) - PKN Orlen, wraz z wejściem Traficara na Śląsk i do Zagłębia, rozszerzył możliwość wynajmu aut na minuty o 10 stacji, poinformowała spółka. Obecnie w całej Polsce do dyspozycji klientów pozostaje 107 dedykowanych miejsc parkingowych na 70 obiektach pod marką Orlen, dodano.

"Na bieżąco obserwujemy i odpowiadamy na nowe trendy konsumenckie, w tym te dotyczące mobilności w obszarach miejskich oraz ekonomii współdzielenia. Dlatego na przestrzeni ostatniego roku sukcesywnie poszerzaliśmy ofertę wynajmu aut na minuty, w ramach współpracy z naszym partnerem - firmą Traficar. Zależy nam na zaoferowaniu pełnego pakietu usług w tym zakresie, stąd oprócz opcji carsharingu, nasi klienci mają możliwość nie tylko wypożyczenia na stacjach także rowerów, ale skorzystania z wi-fi, odebrania przesyłki kurierskiej czy skorzystania z bogatej oferty produktów gastronomicznych na wynos. Otrzymujemy bardzo dobre opinie zadowolonych klientów co potwierdza dobry kierunek zmian na stacjach Orlen" - powiedział członek zarządu ds. sprzedaży Zbigniew Leszczyński, cytowany w komunikacie.

We wszystkich miastach, w których funkcjonuje usługa, PKN Orlen zapewnia paliwo dla floty Traficar, a także świadczy dodatkowe usługi, np. myjni, dodano.

"Obecnie usługa wynajmu aut na minuty dostępna jest na obiektach koncernu w Krakowie, Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Trójmieście oraz na Śląsku. Koncern stale rozwija także część promocyjną, dostępną w aplikacji dla wszystkich wynajmujących auta na minuty" - podsumowano w komunikacie.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 95,36 mld zł w 2017 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)