Jaki był pytany przez dziennikarzy, czy popiera obywatelski projekt "Zatrzymaj aborcję", który znosi możliwość przerwania ciąży ze względu na ciężkie i nieodwracalne wady płodu.

"Ja na pewno będę głosował za tym projektem, to jest moje indywidualne zdanie, a nie rządu, to warto podkreślić" - oświadczył Jaki. "To jest projekt, który dotyczy tylko i wyłącznie aborcji eugenicznej. Jeżeli ktoś chce się na ten temat wypowiadać, to dobrze, żeby zobaczył, jakie są fakty w tym zakresie" - dodał wiceminister.

Według niego ostatnie oficjalne dane z Ministerstwa Zdrowia pokazują, że ok. 40 proc. aborcji eugenicznych w Polsce to są aborcje dzieci z zespołem Downa. "Czyli dzieci, które normalnie mogą żyć i coraz lepiej mogą żyć. Dodatkowo to są osoby, które w wieku dorosłym są cenione przez pracodawców za sumienność, pracowitość. Dlatego wykluczanie ich, odbieranie im prawa do życia tylko dlatego, że są niepełnosprawne, uważam, że jest wielkim skandalem" - powiedział Jaki.

Sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka pozytywnie zaopiniowała w poniedziałek projekt "Zatrzymaj aborcję". Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu dla komisji polityki społecznej i rodziny głosowało 16 posłów, 9 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Pod koniec października 2017 r. ponad 100 posłów z kilku środowisk politycznych: PiS, klubu Kukiz'15, koła Wolni i Solidarni oraz posłowie niezrzeszeni, złożyli wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z konstytucją przepisów dopuszczających aborcję ze względu na ciężkie wady płodu. Jak zapowiedziała w listopadzie 2017 r. prezes TK Julia Przyłębska, wniosek ten zostanie rozpoznany w pełnym składzie Trybunału Konstytucyjnego.

Obecnie obowiązująca ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży z 1993 r. zezwala na dokonanie aborcji w trzech sytuacjach: gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety, gdy jest duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, lub gdy ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego.

W dwóch pierwszych przypadkach przerwanie ciąży jest dopuszczalne do chwili osiągnięcia przez płód zdolności do samodzielnego życia poza organizmem matki; w przypadku czynu zabronionego - jeśli od początku ciąży nie upłynęło więcej niż 12 tygodni. (PAP)

autor: Karol Kostrzewa