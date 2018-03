CD Projekt kupuje wrocławskie studio deweloperskie Strange New Things. Na jego bazie CD Projekt RED, należący do CD Projekt, wkrótce otworzy nowe studio — CD Projekt RED Wrocław, podała spółka. Zajmie się ono grą Cyberpunk 2077. "Zawarta została przedwstępna umowa sprzedaży, określająca warunki na jakich CD Projekt nabędzie wrocławskie studio deweloperskie Strange New Things. Nowe studio dołączy do dwóch istniejących już zespołów CD Projekt RED — w Warszawie oraz Krakowie — by wraz z nimi pracować nad grą Cyberpunk 2077" – czytamy w komunikacie.

PCC Intermodal odnotował 1,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 0,16 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Globe Trade Centre (GTC) odnotowało 156,3 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 158,55 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zarząd Globe Trade Centre (GTC) zarekomendował wypłatę dywidendy z zysku za ub.r. w wysokości 0,33 zł na akcję, podała spółka.

Zarząd Comp przyjął założenia dotyczące budżetu grupy kapitałowej na rok 2018 oraz założenia do strategii rozwoju grupy kapitałowej na lata 2018-2020, poinformowała spółka. Zakładają one m.in. ok. 70 mln zł skonsolidowanego wyniku EBITDA w 2018 r. Comp nie wyklucza też zbycia niestrategicznych elementów majątku grupy kapitałowej.

ZUE odnotowało 0,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 0,81 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Portfel zamówień Grupy ZUE ma obecnie wartość 2,4 mld zł, podała spółka. ZUE uczestniczy w postępowaniach przetargowych na łączną szacowaną kwotę ok. 2,3 mld zł, podano także.

Vistula Group odnotowała 23,69 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2017 r. wobec 19,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Vistula Group oczekuje dwucyfrowego wzrostu skonsolidowanych przychodów w 2018 r. i stabilnej marży brutto, podała spółka. Nakłady inwestycyjne zaplanowano na 20 mln zł.

Vistula Group planuje uruchomienie zagranicznych sklepów internetowych w segmencie modowym i chce przekroczyć 10% udziału sprzedaży online w przychodach na koniec 2018 r., podała spółka.

Akcje spółki Novaturas zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym GPW. Na otwarciu kurs akcji nie zmienił się wobec ceny odniesienia i wyniósł 44,13 zł.

LC Corp odnotował 80,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 113,12 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zarząd LC Corp zarekomendował akcjonariuszom wypłatę dywidendy w łącznej kwocie 107 413 994,64 zł, tj. w kwocie 0,24 zł na jedną akcję, poinformowała spółka.

PCC Exol odnotował 18,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 21,47 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Plan inwestycyjny PCC Exol na lata 2018-2020 obejmuje projekty o łącznej wartości około 93 mln zł, poinformowała spółka.

Serinus Energy odnotował 18,79 mln USD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 58,9 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

MedApp podpisał list intencyjny z Mofema, która rozwija system ZuzaMED KTG, czyli mobilne urządzenia do monitorowania dobrostanu płodu, poinformowała spółka. Celem obu podmiotów jest komercjalizacja projektu do końca 2018 r.

Atal wprowadził do sprzedaży 350 mieszkań oraz 10 lokali usługowych w pierwszej części kolejnego katowickiego projektu – Nowy Brynów, poinformowała spółka.

Asseco Poland pracuje nad bezpośrednim wejściem na rynek USA, poinformował prezes Adam Góral.

Asseco Poland pozostanie wierne dywidendzie, ale nie wyklucza jej ograniczenia gdyby pojawiła się „wielka szansa" w postaci np. dużej akwizycji, ktora dałaby skokowy wzrost i potencjalnie globalne synergie, wynika z wypowiedzi prezesa Adama Górala.

BioMaxima uruchomi seryjną produkcję nowego analizatora biochemicznego BM-200 w II kw. 2018 r. w zakładzie w Lublinie, poinformowała spółka. BioMaxima wypracowała 0,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto i zwiększyła przychody o 15% r/r do 33 mln zł w 2017 r. Spółka oczekuje, że realizacja programu inwestycyjnego wpłynie na znaczną poprawę wskaźników finansowych począwszy od IV kw. br.

Zarząd Stalprofilu zarekomendował akcjonariuszom wypłatę dywidendy w łącznej kwocie 3,15 mln zł, co daje 0,18 zł na każdą akcję, poinformowała spółka.

Dostawa 130 tys. ton ropy naftowej ze złóż w Iranie, która zostanie przerobiona w rafinerii PKN Orlen, spodziewana jest w Polsce w połowie kwietnia, poinformowała spółka. Największy tankowiec, który jest w stanie przepłynąć Kanał Sueski, wyruszył z wyspy Kharg i płynie w kierunku Polski, dodano.

Pharmena oczekuje, że 17 kwietnia br. otrzyma od Komisji Europejskiej (KE) finalną zgodę na rejestrację 1-MNA jako suplementu diety. Przychody spółki za 2017 rok w wysokości 13,5 mln zł zostały obciążone wyraźnym spadkiem wolumenu sprzedaży, wynikającym ze wzrostu konkurencji na rynku dermokosmetyków oraz wyższymi kosztami sprzedaży, związanymi z wprowadzeniem na rynek nowości produktowych z linii Dermena, podała Pharmena.

Szacunkowe skonsolidowane przychody Asbis Enterprises Plc w lutym 2018 r. wyniosły ok. 178 mln USD i były o ok. 95% wyższe niż rok wcześniej, podała spółka.