GTC: Wyznaczone cele oznaczają m.in. większą aktywność akwizycyjną



Warszawa, 21.03.2018 (ISBnews) - Cel Globe Trade Centre (GTC), który zakłada podwojenie wskaźnika EPRA NAV na akcję w perspektywie 4-5 lat oznacza dla spółki większą aktywność w akwizycjach i realizacji własnych projektów, poinformował dyrektor finansowy Erez Boniel. Jednocześnie spółka nie zmienia nastawienia do rynków, na których chce być obecna, ani sektorów: biurowego i handlowego.

"Nasza aktywność w akwizycjach musi rosnąć. W ubiegłym roku mieliśmy jedną znaczącą akwizycję - Belgrade Business Center. Teraz szukamy innych miejsc na znaczące akwizycje. Jest prawdopodobne, że coś sfinalizujemy w 2018 r." - powiedział Boniel dziennikarzom.

"Chcemy wyznaczać ambitne cele" - dodał, pytany o podwojenie EPRA NAV do 2021/2022 r. Podkreślił jednak, że "strategia się nie zmienia, poza tym, że przyspieszamy, rozwijamy się".

Osiągnięcie celu uzależnił przede wszystkim od otoczenia rynkowego.

"Pod jednym warunkiem - otoczenie makroekonomiczne musi wspierać. Jeśli rynek będzie wsparciem, jesteśmy tu, by osiągnąć sukces. Jeśli nie - dostosujemy się" - powiedział Boniel dziennikarzom.

Wcześniej podczas konferencji mówił, że GTC nie zmienia także nastawienia do poszczególnych rynków, ani nie zamierza zmieniać zaangażowania w swoje dwa główne sektory - biurowy i handlowy.

GTC ma w budowie 128 tys. m2 GLA w 5 projektach, z czego 49 tys. m2 zostanie oddanych w 2018 r., a 79 tys. m2 w 2019 r.

Obecnie GTC jest właścicielem i zarządcą 37 budynków komercyjnych oferujących 621 tys. m2.

W 2017 r. EPRA NAV wzrosła o 20% r/r do 1 073 mln euro. EPRA NAV na akcję wynosiła na 31 grudnia 2017 r. 2,28 euro (wzrost o 17% r/r).

Grupa GTC jest jedną z czołowych spółek sektora nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowej. Jest właścicielem i zarządcą budynków komercyjnych oferujących powierzchnię biurową i handlową w Polsce, Serbii, Rumunii, Chorwacji, Bułgarii, Czechach i na Węgrzech. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r.

(ISBnews)