J. Lesisz delegowana, a R. Lorek i J. Węgrecki powołani do zarządu PKN Orlen





Warszawa, 23.03.2018 (ISBnews) - Rada nadzorcza PKN Orlen odwołała ze składu zarządu Krystiana Patera i postanowiła delegować Jadwigę Lesisz do czasowego wykonywania czynności członka zarządu ds. inwestycji i zakupów do czasu powołania członka zarządu na to stanowisko, przy czym na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, podała spółka.



"Ponadto rada nadzorcza powołała do składu zarządu:

- Ryszarda Lorka na stanowisko członka zarządu ds. handlowych, od dnia 10 kwietnia 2018 roku;

- Józefa Węgreckiego na stanowisko członka zarządu ds. operacyjnych, od dnia 23 marca 2018 roku" - czytamy w komunikacie.



Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 95,36 mld zł w 2017 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.



(ISBnews)