Enter Air planuje publiczną emisję do 2,3 mln akcji



Warszawa, 23.03.2018 (ISBnews) - Enter Air, największa polska czarterowa linia lotnicza, planuje publiczną emisję do 2,3 mln akcji, podała spółka. Środki z tej emisji mają być przeznaczone na wkład własny do sfinansowania dwóch nowych Boeingów 737 - 8 MAX, które pojawią się we flocie w IV kw. 2018 r.

"Zarząd Enter Air zwołał na 18 kwietnia 2018 r. nadzwyczajne walne zgromadzenie, na którym planowane jest podjęcie uchwały w sprawie publicznej emisji akcji. Środki z emisji zostaną przeznaczone na wkład własny do sfinansowania zakontraktowanych Boeingów 737 - 8 MAX" – czytamy w komunikacie.

"Planujemy publiczną emisję akcji, której celem jest pozyskanie środków na wkład własny do finansowania dłużnego dwóch Boeingów 737-8 MAX, które odbierzemy od producenta pod koniec roku. Dodatkowy wkład własny pozwoli nam znacząco obniżyć koszt finansowania nowych samolotów, co pozytywnie wpłynie na wyniki Enter Air w kolejnych latach. Z planowanej emisji chcielibyśmy pozyskać ok. 60 mln zł" - powiedział członek zarządu i dyrektor generalny Enter Air Grzegorz Polaniecki, cytowany w komunikacie.

Zgodnie z projektami uchwał, emisja nowych akcji ma zostać przeprowadzona z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy, jednakże projekt uchwały emisyjnej przewiduje preferencyjny przydział dla dotychczasowych akcjonariuszy, który ma im umożliwić utrzymanie dotychczasowego udziału w akcjonariacie na zasadach analogicznych do prawa poboru, jeśli zdecydują się na uczestnictwo w ofercie. Szczegóły oferty zostaną zawarte w prospekcie emisyjnym opublikowanym po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego. W przypadku wyemitowania wszystkich 2,3 mln akcji będą one stanowiły ok. 11,6% w podwyższonym kapitale spółki, podano również.

Pod koniec 2015 r. Enter Air przeprowadził IPO o wartości prawie 100 mln zł. Pozyskane środki przeznaczono na przedpłaty na Boeingi 737-8 MAX, które w tym roku dołączą do floty. W momencie przyjęcia samolotów do użytkowania środki z dokonanych przedpłat wrócą do spółki, przy czym zostaną one od razu wykorzystane na przedpłaty na kolejne samoloty. Łącznie spółka zamówiła sześć samolotów tego typu. Po odbiorze tegorocznych dwóch egzemplarzy kolejne dostawy są przewidziane w 2020 r.

Enter Air jest największą czarterową linią lotniczą działającą w Polsce i jednocześnie największym prywatnym przewoźnikiem lotniczym w naszym kraju. Grupa realizuje połączenia dla czołowych polskich i zagranicznych biur podróży latając w ponad 30 krajach. Przewoźnik posiada pięć stałych baz operacyjnych w Warszawie, Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu i Paryżu oraz kilka baz sezonowych, m.in. w Londynie i Tel Awiwie. Spółka jest notowana na GPW od 2015 r.

