Zysk netto Enei wzrósł r: r do 1070,17 mln zł w 2017 r.



Warszawa, 23.03.2018 (ISBnews) - Enea odnotowała 1 070,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 784,39 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 1 487,73 mln zł wobec 1 119,31 mln zł zysku rok wcześniej.

W 2017 roku EBITDA grupy zwiększyła się o ponad 15% r/r do 2 684 mln zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 11 405,69 mln zł w 2017 r. wobec 11 255,68 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 1 813,32 mln zł wobec 620,24 mln zł zysku rok wcześniej.

"Ten przełomowy dla grupy pod wieloma względami rok zwieńczyliśmy dobrymi wynikami finansowymi i operacyjnymi, które stanowią solidny fundament do dalszego rozwoju grupy. W najbliższych latach skierujemy wypracowany potencjał finansowy Grupy Enea do inicjowania projektów inwestycyjnych, które będą odpowiedzią na nowe trendy, szczególnie te w zakresie energetyki niskoemisyjnej, odnawialnej oraz elektromobilności" - napisał prezes Mirosław Kowalik w liście dołączonym do raportu rocznego.

Wskazał, że nakłady inwestycyjne w 2017 r. były na poziomie 4 mld zł, tj. o ponad 53% większe niż w roku poprzednim przy bezpiecznej wartości 2,07 wskaźnika dług netto/EBITDA.

Grupa Enea wytworzyła w 2017 r. 21 TWh energii elektrycznej, czyli o 54% więcej niż w roku poprzednim. Sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym zwiększyła się do 19,3 TWh z 18,7 TWh w 2016 roku. Z kolei wolumen sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym urósł do 18,9 TWh, podał także Kowalik.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)