Zysk netto Maxcom spadł r: r do 9,16 mln zł w 2017 r.



Warszawa, 23.03.2018 (ISBnews) - Maxcom odnotował 9,16 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 12,25 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 11,63 mln zł wobec 16,92 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów sięgnęły 111,55 mln zł w 2017 r. wobec 109,22 mln zł rok wcześniej.

"Zanotowaliśmy wzrost sprzedaży w 2017 roku, pomimo negatywnych trendów rynkowych. W minionym roku pierwszy raz od 10 lat sprzedaż smartfonów i telefonów spadła w Europie o 3,5%, a na świecie o 0,5%. Obserwowaliśmy też wzmożoną konkurencję, która wymagała od nas zwiększenia nakładów marketingowych" - powiedział prezes Arkadiusz Wilusz, cytowany w komunikacie.

"Prognozy firm badawczych na kolejne lata są pozytywne, co powinno w połączeniu z rozszerzeniem oferty produktowej korzystnie wpłynąć na wyniki spółki w kolejnych kwartałach" - dodał prezes.

W 2017 roku sprzedaż krajowa odpowiadała za około 70% przychodów grupy, jednakże Maxcom mocno rozwija sprzedaż eksportową. Wartość sprzedaży zagranicznej wzrosła o 46% do 33,4 mln zł w porównaniu do 2016 roku. Zarząd spodziewa się, że w związku z rozpoczynaniem działalności na kolejnych rynkach dynamika wzrostu sprzedaży zagranicznej będzie wyższa od krajowej również w kolejnych kwartałach, podano również.

Biorąc pod uwagę profil działalności Maxcom, wszystkie wskaźniki finansowe grupy znajdują się na bezpiecznym poziomie, zaznaczono także.

"Rok 2018 to czas kolejnych wyzwań dla spółki ale też rok ogromnych możliwości. Zakładam wzrost sprzedaży i zysków w porównaniu do 2017 roku, do czego obok działań sprzedażowych przyczyni się m.in. rozszerzenie asortymentu o nowe grupy produktowe czyli hulajnogi elektryczne, bransoletki i zegarki FitGo czy głośniki Bluetooth. Asortyment ten do sprzedaży wprowadziliśmy pod koniec 2017 roku i został dobrze przyjęty na rynku - wskazał Wilusz.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 9,19 mln zł wobec 12,3 mln zł zysku rok wcześniej.

Maxcom ma ponad 15-letnie doświadczenie w produkcji oraz dystrybucji własnych marek produktów telekomunikacyjnych. Jest jednym z kluczowych graczy w Europie w sprzedaży klasycznych telefonów komórkowych, w szczególności dla seniorów oraz dedykowanych osobom, które uprawiają sporty ekstremalne lub pracują w ciężkich warunkach. Grupa działa pod dwiema markami - Maxcom oraz budżetową Maxton. Spółka zadebiutowała na GPW w czerwcu 2017 r.

(ISBnews)