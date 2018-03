Mercor widzi dużą przestrzeń do wzrostu dzięki dokonanym inwestycjom



Warszawa, 23.03.2018 (ISBnews) - Mercor liczy na dynamiczny rozwój sprzedaży m.in. dzięki przeprowadzonym wcześniej inwestycjom w moce produkcyjne i innowacyjne produkty, przede wszystkim płytę mcr Silboard, zestawy DFM Doors do produkcji drzwi i klapy oddymiające mcr Ultra Therm, poinformował ISBnews prezes Krzysztof Krempeć. Według niego, efekty inwestycji w produkcję są już widoczne, a innowacyjne produkty mają dać lepsze marże. Płyty i zestawy drzwiowe wymagają jednak w okresie najbliższego roku kolejnych inwestycji w zwiększenie skali produkcji i sprzedaży.

"Dziś skupiamy się na rozwoju opracowanych w ostatnich latach innowacji, a dzięki dotychczasowym inwestycjom w moce produkcyjne mamy dużą przestrzeń do wzrostu" - powiedział Krempeć w rozmowie z ISBnews.

Prezes wyjaśnił, że Mercor zaczął już konsumować poniesione nakłady inwestycyjne, głównie 30 mln zł wydane w ubiegłym roku obrotowym (2016/2017).

"Nakłady poniesione na usprawnienie produkcji już przynoszą efekty o czym świadczy 25-proc. wzrost sprzedaży grupy po trzech kwartałach roku obrotowego 2017/2018 (kwiecień-grudzień 2017). Rośniemy za granicą, jak i w Polsce. Dzięki inwestycjom w optymalizację produkcji realizujemy większą liczbę zamówień w krótszym czasie" - powiedział szef Mercora.

Podkreślił, że zarówno w przypadku płyty, jak i zestawów drzwiowych spółka liczy na bardzo istotny wpływ na rozwój biznesu.

"Obecnie pracujemy między innymi nad kolejnymi zastosowaniami płyty Silboard i chcemy rozszerzyć inwestycje, by móc uzyskać odpowiednią skalę produkcji. Oczekiwane wolumeny mogą być istotnym czynnikiem wzrostu. By je uzyskać potrzebujemy jeszcze ponad rok. Planujemy niższe inwestycje niż w ubiegłym roku obrotowym 2016/2017" - powiedział Krempeć.

"Drugą nowością produktową są zestawy DFM Doors do produkcji drzwi przeciwpożarowych. Mamy już pierwsze sprzedaże w kraju i za granicą. Produkt jest bardzo innowacyjny i odpowiedź rynku pokazuje, że w pełni 'trafiony'. Po dokończeniu inwestycji może on mieć istotny udział we wzroście skali naszej działalności" - dodał prezes.

Przypomniał, że do nowych produktów, które już "pracują" na sprzedaż należą m.in. klapy oddymiające mcr Ultra Therm, nowy okienny system oddymiania mcr OSO Therm, system oddymiania klatek schodowych i wentylatory mcr Bora.

Mercor ocenia sytuację rynkową pozytywnie.

"Rynek budowlany ma swoje kłopoty, ale my rośniemy szybciej od rynku. Nasze produkty odbierają rynek konkurencji. Sam rynek oceniam jako stabilny. Nie widzę znaczących sygnałów wzrostowych czy spadkowych" - powiedział Krempeć.

"Wartość pozyskanych kontraktów oceniam bardzo dobrze, trend jest pozytywny i nic nie wskazuje, by miał się odwrócić" - podsumował prezes.

Mercor podał wczoraj, że w lutym 2018 r. grupa pozyskała zamówienia o wartości około 26 mln zł, co oznacza wzrost o 19% r/r. W okresie od września 2017 roku do lutego 2018 roku grupa pozyskała zamówienia o wartości około 160 mln zł wobec 138,3 mln zł w analogicznym okresie rok wcześniej.

Grupa Mercor celuje w ugruntowanie pozycji lidera w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz umacnianie swojej pozycji jednego z głównych europejskich graczy na rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

Tomasz Chaberko

(ISBnews)